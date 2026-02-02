Riqualificazione piscina: chiusura anticipata e lavori accelerati

Decisione condivisa sulla piscina comunale di Gualdo Tadino

Un confronto diretto tra amministrazione, gestore e utenti ha segnato la riunione di venerdì 30 gennaio dedicata al futuro della piscina comunale, un incontro che ha portato alla decisione condivisa di procedere con una chiusura temporanea dell’impianto per accelerare gli interventi di riqualificazione. Alla seduta, ospitata nella sede municipale, erano presenti il Sindaco, la Giunta, i rappresentanti del gestore Kineo e una delegazione degli utenti abituali della struttura.

Un impianto da rinnovare con un investimento da un milione di euro

L’amministrazione ha confermato la volontà di procedere rapidamente con l’adeguamento dell’impianto, sostenuto da un finanziamento di un milione di euro già acquisito. L’obiettivo è restituire alla comunità una struttura più efficiente, moderna e sostenibile, riducendo i tempi di attesa e anticipando quanto possibile l’avvio dei lavori.

Il gestore aveva inizialmente richiesto di posticipare l’apertura del cantiere al termine della stagione, fissata al 30 maggio 2026, per garantire la continuità del servizio. Tuttavia, gli eventi delle ultime settimane hanno reso necessario un cambio di rotta.

Guasto tecnico e perdita d’acqua: la situazione emersa dai sopralluoghi

All’inizio di dicembre 2025 un guasto rilevante aveva imposto la sostituzione urgente di una pompa. Nonostante l’intervento immediato, la vasca grande non riusciva più a raggiungere la temperatura adeguata, segnale di un problema più profondo.

I sopralluoghi tecnici congiunti hanno confermato un quadro critico: l’impianto necessita di interventi strutturali estesi, a partire dalla riparazione di una perdita d’acqua stimata in circa 28 metri cubi al giorno, un dato che ha reso evidente l’impossibilità di proseguire l’attività in condizioni ottimali.

La decisione: chiusura temporanea e avvio immediato dei lavori

Alla luce delle verifiche, amministrazione e gestore hanno concordato di anticipare l’avvio dei lavori, assumendo la decisione – non semplice ma necessaria – di chiudere temporaneamente la piscina. Una scelta dettata dalla volontà di garantire sicurezza, efficienza e tempi certi per la riqualificazione.

Tutela degli utenti: tre opzioni garantite dal gestore

Durante l’incontro, Kineo ha assicurato agli utenti tre possibilità per tutelare gli abbonamenti in corso:

rimborso delle quote entro 60 giorni;

entro 60 giorni; conservazione dell’abbonamento , valido alla riapertura dell’impianto;

, valido alla riapertura dell’impianto; accesso ad altri servizi non acquatici, legati alla salute e al benessere, già attivi in altre sedi del gestore.

Aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori

La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso di mantenere un dialogo costante con la cittadinanza, fornendo aggiornamenti puntuali sull’iter dei lavori e sulle tempistiche previste per la riapertura. Un percorso che punta a restituire alla comunità un impianto rinnovato, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio.