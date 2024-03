Gualdo Tadino, Saxa Gres: si vada oltre la cassa integrazione con ricerca di investimenti

La dichiarazione di Simona Meloni (Pd)

«La notizia della proroga della cassa integrazione alla Saxa Gres di Gualdo Tadino è importante, ma non diventi un palliativo, senza alcun tipo di impegno e prospettiva per la ripresa della produzione, come è successo per la ex Merloni» – E’ quanto ha dichiarato la capogruppo del Partito democratico all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Simona Meloni, in merito “alla notizia della proroga della cassa integrazione per l’industria della ceramica gualdese, come richiesto anche dalle nostre sollecitazioni”.

«Quello che ci aspettiamo – spiega Meloni – è che si vada ben oltre il supporto con gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge e che, invece, attraverso una seria interlocuzione con il Ministero, si lavori per l’individuazione di altri imprenditori che possano intervenire per risollevare le sorti dell’azienda e favorire la ripresa dell’attività produttiva. Entro l’estate – osserva – dovrebbe subentrare un nuovo socio per riavviare la produzione, ma servono verifiche e interlocuzioni per percorrere tutte le strade possibili».

«Rifuggiamo e condanniamo – conclude Meloni – qualsiasi tentativo di speculazione elettorale che potrà arrivare sul tema, ricordando bene la passerella della presidente della Regione, Donatella Tesei e del ministro Giorgetti qualche anno fa quando si parlava di Zes e grandi investimenti per la Merloni. Tutti temi sbandierati e accantonati alla velocità della luce, finiti ora tra gli impegni non mantenuti».