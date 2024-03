Gubbio, borse di studio per gli studenti scuola secondaria secondo grado. La comunicazione dell’Assessore Simona Minelli

In arrivo le borse di studio in arrivo per le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado residenti nel Comune di Gubbio. A comunicarlo è l’assessoe ai Servizi Scolastici Simona Minelli.

«L’avviso pubblico, scaricabile sul sito web del Comune di Gubbio, riguarda l’anno scolastico 2023/2024. Per avere accesso alla borsa di studio l’ISEE familiare non dovrà superare i 15.748,78 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 aprile prossimo su apposito modello, reperibile o sul portale online del Comune, o presso gli uffici del Servizio Istruzione in via Cavour, ex Seminario al secondo piano, o presso gli istituti frequentati».

Sul sito del Comune di Gubbio, reperibili tutte le informazioni e la modulistica da scaricare.