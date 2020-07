Dieci maestri, al via la rassegna che racconta i segreti degli artigiani

Veri e propri convivi a cielo aperto in una cornice accogliente, fluida e informale: parte domani per chiudersi a dicembre 10 MAESTRI, rassegna ideata per svelare e raccontare segreti e pratiche del lavoro artigiano e tipico. Un’occasione di conoscenza e intrattenimento per turisti ed eugubini, vero e proprio circuito di passeggio urbano nel nucleo medievale della città, 10 MAESTRI è un percorso pensato sia per visite in giornata che per soggiorni più lunghi.

Sono oltre 40 gli artigiani e gli artisti coinvolti, con ospiti speciali in arrivo anche dall’estero: si inizia domani alle 18 al ‘’Salotto del Bargello’’ con Kim Terhorst, esperta di legatoria artistica e pellettiera.

“La rassegna – spiega Marina Rizzi, ideatrice e curatrice di 10 MAESTRI – aprirà le porte di case e botteghe, in città e nelle campagne adiacenti. Un invito a visitare, dialogare, imparare e acquistare i manufatti di questi grandi talenti locali”. Con il patrocinio del Comune di Gubbio, artisti, artigiani, botteghe tipiche, aziende agricole ed enogastronomiche e operatori dell’ospitalità, grazie all’intesa siglata con La Porta dell’Umbria, hanno lavorato e continueranno a progettare insieme un rilancio creativo del turismo nel territorio di Gubbio.

Dopo la legatoria di Kim Terhorst, sabato, sempre al Bargello, sarà la volta di Anna Buoninsegni Sartori e Antonella Ratto, con le loro miniature, e delle sculture di Giuseppe Allegrucci, la cui mostra verrà inaugurata in via Vantaggi. Tutto il programma, i luoghi e gli orari di Dieci Maestri sono nel programma allegato, oltre che sul sito www.ilikegubbio.com e sulla pagina Facebook www.facebook.com/diecimaestri dove saranno pubblicati gli aggiornamenti in tempo reale, i video e le foto direttamente dagli spazi espositivi.