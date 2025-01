Gualdo: Maggioranza in Difficoltà e Imbarazzo

Gualdo – La maggioranza consiliare di Gualdo sta affrontando un periodo di crescente difficoltà, nonostante i tentativi di negare problematiche legate al bilancio. Durante l’ultima riunione della Commissione, è emersa una realtà ben diversa da quanto affermato ufficialmente. La richiesta di accesso ai documenti ha portato alla luce una carenza di informazioni e dati, contrariamente alle affermazioni di “allarmismo ingiustificato”.

Molti dei rappresentanti della maggioranza hanno risposto con frasi come “non so”, “non ricordo” e “devo approfondire”, evidenziando un certo imbarazzo e una mancanza di preparazione nella gestione delle risorse pubbliche. È sorprendente affermare che i conti siano in ordine quando, in sede di Commissione, non sono stati presentati dati concreti o documenti a supporto di tale asserzione.

Le domande sollevate riguardano aspetti cruciali come le sponsorizzazioni non onorate, l’entità del patrimonio netto, il livello di indebitamento, e la struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP). È evidente che la maggioranza non ha una chiara comprensione di questi temi, come dimostrato dal loro comportamento durante l’incontro, dove sono apparsi silenziosi e confusi.

Le poche risposte fornite sono state delegate alla dirigente, un segno chiaro che né la giunta né i consiglieri erano in grado di affrontare le questioni sollevate. È importante sottolineare che il nostro interesse non è in discussione sulla correttezza tecnica dei documenti contabili, ma piuttosto sulle implicazioni politiche delle decisioni che influenzano la stabilità finanziaria dell’ente.

Quando la maggioranza si trova in difficoltà nel rispondere alle critiche, spesso ricorre a etichette politiche. Questa strategia, che cerca di spostare il focus su polemiche di bassa lega, non è una risposta adeguata alle domande legittime sui bilanci. Anziché confrontarsi con le criticità, l’amministrazione ha scelto di attaccare personalmente coloro che stanno cercando di svolgere il proprio lavoro.

La presenza massiccia della giunta e dei consiglieri in Commissione, con la sola eccezione di Gramaccia, dimostra una certa preoccupazione da parte loro. Tuttavia, questa preoccupazione si è trasformata in imbarazzo quando è diventato chiaro che non avevano una comprensione approfondita dei temi discussi. Hanno approvato il bilancio, ma non sembrano conoscere i capitoli principali che lo compongono.

Se la maggioranza crede di poter chiudere la questione con attacchi personali e dichiarazioni vuote, si sbaglia. Noi ci impegniamo a studiare e analizzare i documenti, e a pretendere risposte chiare. Al contrario, i rappresentanti della maggioranza sembrano arrancare e cercare di nascondere la loro mancanza di preparazione dietro polemiche sterili.

Ora, con l’accesso ai documenti garantito, procederemo a un esame approfondito delle informazioni. Sarà interessante vedere chi, alla fine, sta realmente creando allarmismo e chi, invece, ha qualcosa da nascondere. La verità, come si sa, tende sempre a emergere, e questa situazione non farà eccezione.