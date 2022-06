Marco Melchiorri vince la 31esima edizione de “La Sfacchinata”

La 31esima edizione de “La Sfacchinata”, che ha confermato il percorso veloce inaugurato lo scorso anno, è stata un grande successo, nonostante la pioggia che ha accompagnato i runners durante la gara. Sono stati circa 240 gli atleti partenti a Gualdo Tadino per la corsa organizzata dall’Atletica Taino, inserita nel calendario nazionale Fidal, di 10,1 km. Dopo aver raggiunto il centro storico a piedi, accompagnati dai podisti di casa, gli atleti sono partiti alle 9.30 da Piazza Martiri della Libertà, salutati dal presidente della Taino Mario Procacci e dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti che hanno ringraziato tutti i partecipanti, l’Unitalsi per il consueto prezioso contributo e tutti gli sponsor, a partire dai main sponsor Motus e Birra Flea.

A tagliare per primo il traguardo di Via Cavour, tra il PalaLuzi ed il negozio di articolo sportivi Motus, Marco Melchiorri della Atletica Winner Foligno che ha chiuso la gara in 33’11’’ con una media di 3’17’’ al km. Secondo classificato Nicolò Cappellacci della Filirun Team con 34’10, seguito da Simone Falomi della Dynamyk Fitness con 34’16’’.

La Winner è salita anche sul gradino più alto del podio femminile con Melania Fiordi che ha tagliato il traguardo in 39’57’’ (3’57’’). Dietro di lei Linda Carfagna della Gubbio Runners con 40’03’’ e Irene Enriquez della Atletica Capanne con 40’12’’.

La Gubbio Runners vince il premio per la società con più iscritti, seguita dalla Atletica Winner Foligno e dall’Avis Fabriano.

A tutti i partecipanti è stato donato il pacco gara con una bottiglia ed un bicchiere del main sponsor Birra Flea, ed una sport bag del negozio Best Bike, mentre i vincitori sono stati premiati con piatti in ceramica della tradizione artistica gualdese, realizzati da Antonio Paoletti Rubboli.

Prossimo appuntamento per domenica 10 luglio a Valsorda con la “Tra i Monti de Gualdo” di 10 km, valida per il campionato regionale Fidal di corsa in montagna, ed il Valsorda Trail di 20 km, entrambe valevoli per la 6a prova del “Top Runners Challenge 2022 – Etruscan Cup”.