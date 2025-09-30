Granfondo Montefeltro anima Gubbio con eventi sportivi e culturali

Sabato e domenica protagonisti ciclismo, degustazioni e attività inclusive

La manifestazione Granfondo Montefeltro, come indicato nel comunicato ufficiale degli organizzatori Gubbio Bike e AD Bike, sta per trasformare il fine settimana dell’11 e 12 ottobre 2025 in un’occasione di sport, cultura e inclusività nel cuore di Gubbio. L’evento non si limita a una sfida ciclistica, ma si propone di aggregare la comunità e valorizzare con entusiasmo tradizioni enogastronomiche e iniziative sociali, coinvolgendo molte realtà locali e associazioni del territorio.

Il programma si apre sabato 11 ottobre alle ore 10 con “Pedala, Mangia e Bevi”, una passeggiata in bici pensata per coniugare il piacere del pedalare all’arte culinaria locale. I partecipanti, muniti di braccialetto dal costo di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini, potranno accedere a una serie di punti degustazione sparsi fra il centro storico e il comprensorio, tra cui spiccano offerte di qualità da Locanda del Duca e Officina dei Sapori. La manifestazione mette al centro l’inclusività, permettendo la partecipazione attiva di persone con disabilità accompagnate da ciclisti esperti pronti a garantire sicurezza e sostegno lungo il percorso.

Particolare rilievo assume la collaborazione con l’associazione “Hope4U – Insieme contro Batten,” alla quale sarà devoluto parte del ricavato, evidenziando così la forte connotazione solidale dell’evento. In caso di condizioni meteo avverse, l’appuntamento sarà rinviato per tutelare la sicurezza dei partecipanti.

Nella stessa giornata, è prevista inoltre una pedalata con e-bike sulla pista ciclabile “Le Cerque,” con servizio di noleggio gratuito fino a esaurimento mezzi. A completare l’offerta del sabato, il Villaggio della Granfondo offrirà spazi dedicati ai più piccoli con attività ludiche, gimkane e laboratori, affiancate dalla possibilità di visitare gratuitamente una mostra storica sui giocattoli, creando un ambiente accogliente e adatto a tutta la famiglia.

Domenica le iniziative proseguiranno con attività pensate per bambini e ragazzi e con il servizio bar al Centro Servizi Santo Spirito, gestito dall’associazione Don Navarro, mantenendo così un’atmosfera di incontro per ciclisti e non, poiché tutte le proposte sono aperte anche a chi decide di partecipare senza bici, muovendosi a piedi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, il comunicato ufficiale invita a consultare i canali social dedicati alla Granfondo e a contattare direttamente Gubbio Bike e AD Bike, auspicando che questa esperienza arricchisca il tessuto comunitario di Gubbio attraverso sport, cultura, solidarietà e divertimento.

Evento Google Calendar creato con i dettagli disponibili:

Titolo: GUBBIO: Granfondo Montefeltro – Gara e eventi ciclismo

Giorno: Domenica 12 ottobre 2025

Orario inizio: 08:30

Luogo: Piazza Quaranta Martiri, Gubbio, PG, Italia

Descrizione: Gara ciclistica Granfondo del Montefeltro con partenza da Piazza Quaranta Martiri a Gubbio. Percorsi di 80 km e 138 km con impegnative salite dell’Appennino Umbro-Marchigiano. La manifestazione include eventi collaterali nel weekend, come “Pedala, Mangia e Bevi”, gimkana, percorsi per bambini, e iniziative enogastronomiche. Ospiti e associazioni locali assicurano intrattenimento e supporto durante tutta la durata dell’evento.

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20251012T083000/20251012T123000&text=GUBBIO%3A%20Granfondo%20Montefeltro%20%E2%80%93%20Gara%20e%20eventi%20ciclismo&location=Piazza%20Quaranta%20Martiri%2C%20Gubbio%2C%20PG%2C%20Italia&details=Gara%20ciclistica%20Granfondo%20del%20Montefeltro%20con%20partenza%20da%20Piazza%20Quaranta%20Martiri.%20Eventi%20collaterali%20nel%20weekend%20inclusi%20degustazioni%2C%20gimkana%20e%20attivit%C3%A0%20per%20bambini.