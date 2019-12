Presentato il programma di eventi natalizi a Gualdo Tadino

Gualdo Tadino si veste di luci, suoni e colori per l’arrivo del Natale diventando dall’8 dicembre al 15 gennaio “Città Presepe”. Grandi e piccoli insieme saranno immersi in una magica atmosfera con Teatro, Musica, Animazione, Luci, itinerari presepiali, arte e tanto altro, il tutto attraverso la valorizzazione di tradizione, cultura ed emozioni.

In attesa dell’arrivo delle feste natalizie è così stato presentato lunedì 2 dicembre presso la Sala Giunta del Comune il calendario di iniziative in programma a Gualdo Tadino dal prossimo 8 dicembre promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Polo Museale, le associazioni del territorio e i commercianti gualdesi. A presentare l’iniziativa sono interventuti l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari, il Sindaco Massimiliano Presciutti e la Direttrice del Polo Museale Catia Monacelli.

La città di Gualdo Tadino ospiterà un programma ricco di eventi per oltre un mese tra itinerari presepiali con la Via dei Presepi (200 presepi da ammirare le vie del centro e non solo che faranno diventare Gualdo Città Presepe) e culturali, spazi per i bambini, il Magico Castello di Babbo Natale, che dopo lo strepitoso successo ottenuto lo scorso anno torna presso la Rocca Flea, la novità del Natale dei Borghi con Street Food a Km 1 e cibo del territorio a cura delle Pro loco e tanto altro ancora.

“Presentiamo oggi il calendario degli eventi di Natale – spiega l’assessore alla Cultura Barbara Bucari – che quest’anno ha visto una grande partecipazione da parte di Associazioni, Commercianti e Polo Museale e di questo siamo molto soddisfatti. Il programma che è ricco e variegato prenderà il nome di “Christmas Time – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni” e sarà rappresentato da un logo che raffigura il Rosone di San Benedetto stilizzato in una pallina di Natale.

Tanti gli eventi in programma con particolare attenzione ai Presepi che faranno diventare la nostra città dal prossimo 8 dicembre una vera “Città Presepe” visto la presenza della Via dei Presepi da ammirare nel centro storico con oltre 200 presepi presenti nei locali vuoti della città e nei negozi (c’è un concorso in atto), del Presepe Napoletano presso la chiesa Monumentale di San Francesco, del Presepe Vivente “Venite Adoremus”, del Presepe di San Giuseppe Artigiano, di quello presso il Divino Amore.

Non solo presepi saranno presenti, però, in questo ricco programma che partirà domenica prossima con la spettacolare accensione delle luminarie e dell’albero in Piazza Martiri, e che vedrà la presenza dopo il successo dell’anno scorso del Magico Castello di Babbo Natale presso la Rocca Flea e l’inaugurazione del Villaggio Trolls.

Saranno presenti inoltre attrazioni varie, musica, concerti, spettacoli teatrali e molto altro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo ricco programma di Natale e ricordo che tutti gli eventi saranno inseriti nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni dove potranno essere consultati”.

Tra gli eventi di spicco oltre ai numerosi Presepi sparsi per tutta la città ci sarà dopo il successo dell’anno scorso di nuovo il Magico Castello di Babbo Natale presso la Rocca Flea realizzato dall’Associazione Capezza in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, nel quale si troveranno addobbi, sorprese e dove tutti i bambini potranno incontrare il vero protagonista del Natale, ossia Babbo Natale, tra giochi, canti, attività didattiche e di intrattenimento, spettacoli interattivi, laboratori creativi (8-14-15-21-22-24 dicembre dalle ore 17 alle ore 19.30.

“A Natale – dichiara la Direttrice del Polo Museale, Catia Monacelli – vince Gualdo Tadino con le tante associazioni, i commercianti, gli sponsor e l’Amministrazione Comunale che si sono impegnati insieme per realizzare tanti eventi e far crescere la città.

Dall’8 dicembre luci, colori e tanti eventi ci accompagneranno in questo periodo natalizio. Ed in tutto questo si inserisce il progetto “Gualdo Tadino città Presepe” che vedrà tanti presepi di vario genere esposti in tutta la città ma anche nelle scuole ed un concorso in atto dove sarà possibile scegliere i migliori divisi per categorie e criteri”.

“In questo programma di eventi natalizi 2019 – conclude il Sindaco Massimiliano Presciutti – c’è una cosa molto importante che va sottolineata e riguarda il fatto che il calendario, molto vario di iniziative, coinvolge tutti, da quest’anno anche le Pro Loco. In questo modo emerge così il senso di comunità ed è questo che conta perché il Natale è la festività del popolo e dello stare insieme. A noi a Natale interessa l’essere comunità e non fare le cose più grandi del Mondo perché le feste devono unire e non dividere”.

Il programma completo presente nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni dove potranno essere consultati è allegato di seguito.