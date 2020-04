Procede la sanificazione delle strade del territorio di Gualdo Tadino

Continua il servizio di sanificazione delle strade cittadine grazie all’azione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana ed Esa spa, in collaborazione con la Ecoservice srl. Lo fanno sapere il sapere il sindaco, Massimiliano Presciutti, e l’assessore all’Ambiente, Maria Paola Gramaccia, che ringraziano i Vigili del Fuoco per il loro impegno.

Seppur non esistano evidenze e raccomandazioni specifiche da parte di istituzioni internazionali e nazionali a supporto della sanificazione di spazi pubblici all’aperto per l’emergenza Covid 19, grazie anche all’azione dei Vigili del Fuoco che affiancano l’Esa.

Si tratta un servizio straordinario di sanificazione dell’intero territorio comunale attraverso l’utilizzo di disinfettanti specifici per l’abbattimento di cariche batteriche e virali a pressione zero. Prodotto che non comporta rischi a persone, animali o cose. Servizio che viene fatto in orario notturno.

La sanificazione è stata effettuata, previo accordi tra l’Amministrazione comunale ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, nelle aree sensibili in accordo ai contenuti come da disposizioni dettate dal Ministero dell’Interno.

Gli operatori dei Vigili de Fuoco, hanno operato con apposita attrezzatura, indossando i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalle procedure emanate a riguardo dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuco, secondo le procedure operative standard del settore nucleare biologico chimico Radiologico.

Cinque sono gli operatori intervenuti con due automezzi, un’APS (autopompa serbatoio) e un automezzo dotato di modulo antincendio boschivo, utilizzato per l’erogazione dell’agente igienizzante, fornito dal comune di Gualdo Tadino.