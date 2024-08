Tempo del Creato, Assisi e Gualdo in festa

Assisi – Tutto pronto in diocesi per celebrare il Tempo del Creato, con iniziative tra Assisi e Gualdo Tadino, visto l’anno speciale del settecentenario della morte del Beato Angelo. Per quanto riguarda le iniziative del Tempo del Creato, torna con la sua sedicesima edizione “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio a piedi dalla città Serafica, passando per Valfabbrica, con destinazione Gubbio, che si svolge dall’1 al 3 settembre. Il cammino vuole ripercorrere il viaggio compiuto dal Poverello dopo il gesto della “spogliazione” e la rinuncia alle ricchezze del Padre.

Il pellegrinaggio, che quest’anno aderisce alla campagna Steps for Peace nata dagli inviti di Papa Francesco a fare passi concreti di pace, parte il 1 settembre alle ore 9.15 da piazza del Vescovado, dopo la preghiera iniziale con monsignor Domenico Sorrentino e monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo delle diocesi di Gubbio e di Città di Castello.

Dopo la partenza ci sarà il gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla basilica di San Francesco. Tappa finale della prima giornata è la cittadina di Valfabbrica, dove alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta sarà celebrata la santa messa. Il cammino riprende il 2 settembre alla volta dell’eremo di San Pietro in Vigneto. Infine, il 3 settembre si arriverà a Gubbio, con i due momenti dell’arrivo alla chiesetta di Santa Maria della Vittorina e la celebrazione conclusiva nella chiesa di San Francesco, seguita dalla consegna del Premio “Lupo di Gubbio” per la riconciliazione. Torna anche l’iniziativa di preghiera ecumenica interdiocesana organizzata congiuntamente dalle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno e dal Centro Laudato Si’ di Assisi che, quest’anno, avrà per tema: “Sperare e agire con la creazione”. Il programma prevede alle ore 15.45 il ritrovo al Santuario della Madonna del Divino Amore, alle ore 16 la preghiera itinerante e a seguire un momento di fraternità.

Oltre al vescovo Sorrentino, parteciperanno il Rt Revd John Stead, vescovo di Willochra, Chiesa Anglicana di Australia; padre Petru Heisu, decano della Chiesa Ortodossa Romena per Umbria-Marche; Antonella Violi, presidente del Consiglio della Chiesa Valdese di Perugia; diacono Yousif Mina Stella, comunità della Chiesa Copta Ortodossa di Gualdo Tadino. Alle ore 18 nella cattedrale di san Benedetto ci saranno il vespro e la successiva processione con il corpo del Beato Angelo. Inoltre per tutto il Tempo del Creato, il cammino prosegue fino al 4 ottobre, festa di San Francesco, con gli altri partner del progetto Assisi Terra Laudato Si’ – le famiglie francescane, la Pro Civitate Christiana, il FAI – con numerosi eventi, realizzati in collaborazione con la città di Assisi, le istituzioni scolastiche, le associazioni, il Masci e altre realtà del territorio.