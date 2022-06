Search for: Search Button

Due giorni di Boot Camp pensando all’ambiente a Gubbio

Conto alla rovescia per il primo Boot Camp organizzato a Gubbio da Felcos Umbria, in collaborazione con il Comune, assessorato alle Politiche Giovanili e con l’Ufficio Informagiovani: si tratta, nel dettaglio, di due giorni residenziali da trascorrere a Gubbio il 21 e 22 luglio, aperti a 15 ragazze e ragazzi fino a 35 anni, in contemporanea al Gubbstock Rock Festival, evento estivo di riferimento per i giovani eugubini e non.

Il Boot Camp sarà all’insegna di sostenibilità e ambiente: i partecipanti saranno infatti coinvolti in laboratori e lavori di gruppo all’insegna dello scambio, dell’arricchimento formativo e della crescita, che avranno come filo conduttore il tema della promozione di stili di vita più sostenibili e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Clima X-BOOT CAMP, questo il nome della due giorni, vedrà coinvolti in qualità di esperti Maddalena Vantaggi, rappresentanti di “AltraCittà” e de “La Città delle Donne”.

L’iniziativa è finanziata dal Progetto “People and Planet” ed è prevista ospitalità gratuita per i partecipanti. E’ possibile presentare la propria candidatura attraverso questo Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlveUQ5ZbTRAk0Wf72aG981JdRM5JxkO8g5v8XsuEdVZ_zsg/viewform.

E’ gradita anche una lettera motivazionale, da inviare entro il 26 giugno alla mail info@felcos.it.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Informagiovani Gubbio, direttamente in via di Fonte Avellana, sul sito internet o sui canali social Facebook o Instagram.