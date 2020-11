La cuoca eugubina, l’Umbria di Rosita Merli, a Cuochi d’Italia – All Stars

Rosita Merli, cuoca umbra di origini eugubine, porterà con se un po’ della sua amata Gubbio nel programma Cuochi d’Italia – All Stars in onda sul canale Tv8 domani 12 novembre alle ore 19:30. Rosita cuoca appassionata ed esperta in ricette della cultura umbra, con dedizione e tanta passione è riuscita a far arrivare in tutta Italia la famosa ricetta del suo friccò. Nel 2018 vinse Cuochi d’Italia e ora parteciperà come concorrente nella “All Stars Edition”, una nuova esperienza per la cara Rosita che si troverà a sfidare un altro cuoco di un’altra regione italiana con ingredienti a sorpresa.

Cuochi d’Italia – All Stars si divide in 40 puntate nelle quali si sfideranno tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Conduce lo chef Cristiano Tomei e in ogni episodio un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Palluda, ci saranno Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Igles Corelli, Giuliano Baldessari, Tano Simonato e Antonino Cannavacciuolo. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000 euro in gettoni d’oro./Mattia Baldelli Passeri