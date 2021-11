Rugby Gubbio, domenica 21 tutti in campo

Due le partite in casa per il Rugby Gubbio sul campo in Località Coppiolo: si comincia alle ore 11:00 con l’Under 17 impegnata, insieme al Perugia, contro lo Jesi. Sarà battaglia, rugbystica ovviamente!

Fonte Ufficio Stampa

Rugby Gubbio

Alle 14:30 scende in campo la Senior del Rugby gubbio contro il Città di Castello, prima partita del girone di ritorno di questa stagione.

All’andata la partita, la prima di campionato dopo il lungo stop causa pandemia, nonostante la vittoria finale non fu facile e i ragazzi di coach Gianluca Gamboni devono assolutamente entrare in campo concentrati e pronti a tutto. Si punta alla vittoria per rimanere in testa al campionato e a punteggio pieno.

L’ultimo appuntamento per il Rugby Gubbio è quello dei ragazzi dell’Under 19 che alle 12:30 giocano, insieme ai compagni del Perugia, contro il Fano fuori casa. La U19 viene dalla sconfitta per 12-8 del 7 novembre contro il Pesaro.

Domenica impegnativa per il Rugby Gubbio, tutte partite non facili e per nulla scontate, spettacolo assicurato!

In bocca al lupo a tutti i nostri lupi!