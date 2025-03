Trail Città di Pietra, in arrivo la gara a Gubbio

A Gubbio un trail che sta entrando nella storia. Siamo al 4° appuntamento con il 360° Assicura-Trail Città di Pietra, diventato ormai una pietra miliare nella stagione di Gubbio.

La gara è in programma il prossimo 6 aprile, con partenza alle ore 7:30. Non è un trail come tutti gli altri perché nell’intenzione degli organizzatori deve essere una sorta di biglietto da visita di tutte le bellezze che solo la città eugubina sa offrire. La lunghezza del tracciato agonistico, con i suoi 25 km per 1.500 metri di dislivello, è accessibile pressoché a tutti.

Partendo dalla centralissima Piazza Grande si affrontano le principali colline della zona, il Monte Ingino e il Monte D’Ansciano che garantiscono una visione panoramica che lascerà stupefatti coloro che non sono del posto, come anche l’ascesa a Madonna della Cima.

Come dicono gli organizzatori stessi, “sarà come aver viaggiato in tanti mondi diversi, in poche ore…”.

In alternativa si può affrontare il tracciato di 10 km per 500 metri che prevede il ritorno dal Monte Ingino lungo i Strardoni che percorrono i Ceri di Gubbio. Prevista anche la camminata di 10 km che tocca la Gola del Bottaccione, l’Acquedotto Romano e il Parco Ranghiasci e che è allestita insieme al Cai di Gubbio. Partenza unica per tutte le prove alle ore 9:00.

Per partecipare c’è una quota d’iscrizione di 35 euro fino al 31 marzo, poi nell’ultima settimana il prezzo salirà a 40 euro, ma non sarà possibile iscriversi il giorno di gara.

Per la 10 km il costo è fisso a 15 euro. Ulteriori sconti sono predisposti per le società con almeno 10 iscritti.

A fine gara verranno premiati i primi 3 assoluti e di categoria di entrambe le prove agonistiche.

Ai primi 500 iscritti andrà un ricchissimo pacco gara con molti prodotti del territorio.

Il giorno prima della gara, presso la bellissima Sala degli Stemmi alle ore 18:00 si svolgerà la presentazione dell’evento, con la presenza di Silvia Sangalli, “La Prof di corsa” di Sky Icarus Ultra.

Per informazioni: Gubbio Runners, https://www.trailcittadipietra.it/