Trionfi e podi alla Coppa Italia Master di tiro con l’arco

A Gubbio assegnati i titoli ricurvo, compound e nudo

Si è chiusa a Gubbio la quinta edizione della Coppa Italia Master di tiro con l’arco, appuntamento che ha richiamato nel cuore dell’Umbria oltre 350 atleti provenienti da quasi un centinaio di società italiane. L’evento, organizzato dagli Arcieri Eugubini con la collaborazione degli Arcieri Augusta Perusia e del Comitato Regionale FITARCO Umbria, ha goduto del patrocinio del Comune di Gubbio, trasformando il campo comunale di tiro con l’arco in un’arena di sfide ad alta intensità. Secondo quanto comunicato dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco, si è trattato di una manifestazione da record per numeri e livello tecnico.

Il programma della due giorni ha visto nella prima giornata le 72 frecce di qualifica, decisive per i titoli delle diverse fasce d’età e delle tre divisioni in gara – compound, arco nudo e ricurvo. La seconda giornata è stata invece riservata alle fasi eliminatorie e finali: venti arcieri per categoria hanno affrontato quattro round da dodici frecce ciascuno, fino ad arrivare alle sfide decisive tra i migliori quattro.

Compound femminile e maschile

Nel compound femminile, con tutte le classi di età riunite in un unico girone, ha conquistato l’oro Micaela Gandolfini (Arcieri Cameri) con 107 punti, superando di una sola lunghezza Cinzia Ferrari (Arco Sport Roma), seconda con 106. Sul terzo gradino del podio Patrizia Fusciani (Arcieri Torre di Formigine) con 103, davanti alla compagna di squadra Anna Norcia, quarta con 94.

Tra gli uomini, nei 50-59 anni, successo di Luciano Montauti (Arcieri Le Rondini) con 114 punti, che ha preceduto Stefano Rocchini (Gruppo Arcieri Simba) con 112 e Fabio Castellani (Arcieri Rocca Flea) con 111. Fuori dal podio per un soffio Alessandro Ronchi (Arcieri Bresciani) con 110. Nella fascia 60-64 anni ha primeggiato Giancarlo Poddine (Arcieri Bresciani) con 114, davanti a Pasquale Valentini (Arcieri Civitanova) con 110 e a Danilo Chinotti (Arcieri delle Alpi) con 107; quarto posto a Giampaolo Guidi (Arcieri Terre di Castelli) con 97. Tra gli over 65, oro per Cesare Mazzei (Arcieri Torre di Formigine) con 113, argento al compagno di squadra Marco Golfieri con 107 e bronzo a Guido Speziani (Arcieri della Valtenesi) con 105, davanti a Maurizio Primon (Arcieri del Pasubio), quarto con 103.

Arco nudo

La categoria femminile, anch’essa unificata, ha visto il trionfo di Elena Braida (Arcieri Udine) con 97 punti. Argento a Patrizia Dadda (Arcieri del Cerro) con 92 e bronzo per Fabia Rovatti (Arcieri Terre di Castelli) con 91, mentre Angela Padovan (Arcieri Bizantini) ha concluso quarta con 66.

Nel maschile 50-59 anni si è imposto Nicola Ferrarese (Arcieri Conte Carmagnola) con 102 punti, davanti a Benedetto Didonna (Evò Archery Team) con 98 e a Gionata Re (Arcieri del Medio Chienti) con 96. Quarto Maurizio Livraghi (Arcieri del Cerro) con 94. Per i 60-65 anni successo di Simone Pizzi (Castenaso Archery Team) con 101 punti, seguito da Maurizio Bragagnini (Arcieri Udine) con 96 e da Roberto Olivo (Arcieri Bovolone) con 95. Al quarto posto Massimo Venturi (Castenaso Archery Team) con 92. Negli over 65 il titolo è andato a Loris Degli Esposti (Castenaso Archery Team) con 101, seguito da Roberto Morgante (Arcieri Udine) con 98 e da Mario Mazzantini (Arco Sport Roma) con 82. In quarta posizione Claudio Valli (XL Archery Team) con 80.

Ricurvo

Tra le donne 50-59 anni si è imposta Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team) con 106 punti, seguita da Silvia Berta (Arcieri Bresciani) con 97 e da Domizia Orestano (Arcieri Romani) con 96. Quarta Sara Pivaro (Arcieri Collegno) con 93. Nella categoria femminile over 60 l’oro è andato a Daniela Colognesi (Arcieri dell’Airone) con 105, davanti a Virginia Rizzi (Arcieri Burarco Vimercate) con 99 e a Edi Simoni (Castenaso Archery Team) con 93, con Angela Santi (Landa Team) quarta a 81.

Sul fronte maschile, nei 50-54 anni, la vittoria è stata di Cristiano Malavasi (Malin Archery Team) con 111 punti, che ha superato di misura Roger Neri (Arcieri Curtis Vadi) con 110. Terzo posto per Nikolay Vinogradov (Arco Club Riccione) con 101, quarto Giulio Michienzi (Arcieri Romani) con 93. Nei 55-59 anni primo Valter Cornacchia (Arcieri Abruzzesi) con 106, secondo Edoardo Quattrocchi (Gruppo Arcieri Cosmos) con 103, terzo Angelo Simonetto (Archery Training Academy) con 99 e quarto Giuliano Buosi (Arcieri del Roccolo) con 89.

Tra i 60-64 anni, medaglia d’oro a Massimo Nanni (Castenaso Archery Team) con 107 punti, argento a Fabio Tiberi (Gruppo Arcieri Cosmos) con 105 e bronzo a Fabrizio Cecchetti (Arcieri di Assisi) con 101, con Giuseppe Buzzanca (Arcieri Matelica) quarto con 93. Negli over 65 titolo a Tonino Zaccagnini (Arco Club Pontino) con 107, davanti a Claudio Perrotta (Arcieri Peligni) con 101 e a Paolo Bottoni (Arcieri del Roccolo) con 97. Quarto posto per Massimo Fini (Castenaso Archery Team) con 89.

Il ricco medagliere di Gubbio, con decine di società rappresentate e protagonisti provenienti da ogni parte del Paese, conferma la vitalità del movimento arcieristico italiano e il crescente fascino della Coppa Italia Master, che ha ormai consolidato la sua identità tra le competizioni più seguite della stagione.