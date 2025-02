Ecosuntek dona biblioteche al reparto Pediatria di Branca

Ecosuntek – Si è tenuta il 13 febbraio la cerimonia di donazione di biblioteche al reparto di pediatria dell’Ospedale di Branca, un’iniziativa significativa promossa da Ecosuntek, impresa attiva nel campo dell’innovazione e della sostenibilità. L’evento ha visto la presenza del CEO Matteo Minelli, il quale ha partecipato attivamente all’incontro, sottolineando l’importanza del coinvolgimento sociale dell’azienda per il miglioramento del benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Le biblioteche donate sono state concepite per creare uno spazio di lettura e svago per i bambini ricoverati, con lo scopo di rendere più serena la loro esperienza ospedaliera e di stimolare la loro crescita culturale e affettiva. “Siamo lieti di poter contribuire, anche con un piccolo gesto, a migliorare il soggiorno dei bambini in ospedale. Riteniamo che la cultura e la lettura possano rappresentare strumenti efficaci per alleviare la sofferenza e offrire momenti di gioia in situazioni difficili come quelle che si vivono in ospedale,” ha dichiarato Matteo Minelli. Ha inoltre espresso gratitudine all’ospedale di Branca per l’opportunità fornita all’azienda di partecipare a questa iniziativa.

Il primario del reparto di pediatria, dottor Guido Pennoni, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo l’importanza dell’impegno di Ecosuntek e della famiglia Minelli. “Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Ecosuntek per questo gesto significativo. Le biblioteche rappresentano una risorsa preziosa che arricchirà ulteriormente il nostro reparto,” ha affermato Pennoni, evidenziando l’impatto positivo che questa donazione avrà sui pazienti.

Presenti alla cerimonia anche la dottoressa Teresa Tedesco, direttore sanitario dell’ospedale, che ha espresso il suo entusiasmo per la donazione, sottolineando quanto sia cruciale ricevere supporto dalle realtà locali. “L’impegno di aziende come Ecosuntek è fondamentale per il nostro lavoro quotidiano. Questi aiuti contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti e alle loro famiglie,” ha dichiarato la dottoressa Tedesco.

Matteo Minelli ha ricordato come Ecosuntek si sia sempre dedicata al benessere delle comunità locali, ponendo particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. La donazione delle biblioteche rappresenta un esempio tangibile del desiderio dell’azienda di apportare un cambiamento positivo non solo nel settore dell’innovazione, ma anche in ambito sociale. “Il nostro obiettivo è quello di sostenere iniziative che possano fare la differenza nella vita delle persone, specialmente in contesti delicati come quello ospedaliero,” ha concluso Minelli.

La cerimonia di consegna ha rappresentato un momento di condivisione e di riconoscimento per l’importante lavoro svolto dal personale medico e sanitario dell’Ospedale di Branca, che quotidianamente si impegna per garantire la migliore assistenza possibile ai piccoli pazienti. L’iniziativa di Ecosuntek è stata accolta con favore anche dalle famiglie dei bambini, che hanno visto in questo gesto un segnale di speranza e attenzione verso le loro esigenze.

La creazione di spazi dedicati alla lettura all’interno del reparto di pediatria è considerata un passo importante per migliorare l’esperienza complessiva dei ricoveri, offrendo ai bambini un’opportunità di svago e di apprendimento. La lettura, infatti, non solo intrattiene, ma stimola anche la fantasia e la creatività, elementi fondamentali per il benessere psicologico dei piccoli pazienti.

In un contesto come quello ospedaliero, dove la paura e l’incertezza possono dominare, la possibilità di accedere a libri e storie rappresenta un modo per allontanarsi, anche solo temporaneamente, dalla realtà della malattia. Le biblioteche donate da Ecosuntek saranno quindi un importante supporto nella quotidianità dei bambini, contribuendo a rendere meno pesante il periodo di ricovero.

La donazione di biblioteche al reparto di pediatria dell’Ospedale di Branca si inserisce in un più ampio impegno di Ecosuntek verso il territorio e le sue comunità. L’azienda si propone come attore responsabile, consapevole dell’importanza di investire in iniziative che possano migliorare la qualità della vita delle persone, specialmente quelle più vulnerabili.

In conclusione, l’azione di Ecosuntek rappresenta un esempio di come le aziende possano contribuire attivamente al benessere sociale, dimostrando che la responsabilità sociale d’impresa non si limita solo agli aspetti economici, ma comprende anche un forte impegno verso le persone e le comunità in cui operano. La donazione delle biblioteche al reparto di pediatria è un passo concreto verso un futuro in cui la cultura e la solidarietà possano andare di pari passo, a beneficio di tutti.