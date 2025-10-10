Supercoppa FIGeST, sfida finale sulle strade umbre

A Gualdo Tadino il Memorial Pascolini chiude la stagione
Ultimo appuntamento stagionale per la ruzzola e il rulletto, discipline simbolo della tradizione sportiva italiana. Domenica 12 ottobre, le strade di Gualdo Tadino ospiteranno la Supercoppa Italiana FIGeST 2024/2025, evento conclusivo di un’annata intensa e partecipata. L’iniziativa, promossa dall’Asd Morano 2000 Fb con il patrocinio della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, assume un valore speciale: sarà infatti dedicata al 1° Memorial Pierluigi Pascolini, atleta stimato e prematuramente scomparso.
La competizione si snoderà tra le località di Voltole, Piagge e Montecchio, con oltre quaranta squadre pronte a contendersi il titolo. Le formazioni, suddivise in tre categorie (A, B e C), affronteranno otto lanci su due tracciati, in una sfida che unisce tecnica, precisione e spirito di squadra. Al termine, saranno premiate le prime tre classificate per ciascuna categoria, in un clima di sportività e memoria condivisa.
La Supercoppa rappresenta non solo il culmine agonistico della stagione, ma anche un momento di riconoscimento collettivo per chi ha contribuito alla crescita del movimento. L’omaggio a Pascolini, figura amata nel circuito, aggiunge un tono emotivo all’evento, trasformando la gara in un’occasione di ricordo e celebrazione.
La FIGeST chiude così il suo calendario annuale con un appuntamento che fonde tradizione, competizione e comunità, confermando il ruolo centrale della ruzzola nel panorama sportivo nazionale. L’attesa è alta tra gli appassionati, pronti a vivere una giornata di forti emozioni e autentico agonismo.
Commenta per primo