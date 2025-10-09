Taxi sociale per mobilità e servizi dei cittadini fragili

Gubbio lancia contributi per spostamenti e supporto sociale
Il Comune di Gubbio, attraverso l’assessorato alle Politiche per la coesione sociale, introduce il “Taxi Sociale”, un servizio pensato per facilitare gli spostamenti di persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità. La misura, come comunicato ufficialmente dalla fonte, offre un contributo fino a 500 euro per nucleo familiare, sotto forma di buoni trasporto utilizzabili presso aziende o associazioni accreditate sul territorio comunale.
Il progetto si propone di garantire un accesso più agevole a visite mediche, commissioni e spese quotidiane, riducendo le difficoltà legate alla mobilità e promuovendo inclusione e partecipazione. L’assessore Lucia Rughi sottolinea che il servizio rappresenta un aiuto concreto per superare le distanze, abbattere disuguaglianze e sostenere la vita delle famiglie, soprattutto in un territorio esteso dove gli spostamenti possono diventare ostacoli reali.
Le domande potranno essere presentate fino al 6 novembre 2025, con informazioni e modulistica reperibili direttamente sul sito istituzionale del Comune, come indicato dalla fonte. L’iniziativa integra politiche di supporto al benessere sociale, favorisce l’accesso ai servizi sanitari e assicura sostegno economico e logistico a chi incontra difficoltà quotidiane.
