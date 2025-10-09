Taxi sociale per mobilità e servizi dei cittadini fragili

Parlamento Ue “Sì al muro antidrone e a nuove sanzioni alla Russia” STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – In una risoluzione non vincolante adottata con 469 voti favorevoli, 97 contrari e 38 astensioni, il Parlamento Europeo condanna con forza “le azioni sconsiderate e provocatorie” della Russia per le violazioni dello spazio aereo degli Stati membri dell’UE e della NATO – Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania. Denuncia inoltre le […]

Medio Oriente, Crosetto “Giornata storica, l’Italia sostiene la pace” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. La notizia dell’accordo raggiunto in Egitto, tra tutte le parti in causa, segna il decollo, che tutti dobbiamo sperare sia definitivo, del piano di pace del presidente Trump. E’ una notizia di portata eccezionale che, non a caso, sta provocando reazioni positive ovunque nel Mondo. Le famiglie […]

Duplice omicidio di due bambini, giovane madre arrestata nel reggino REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria nei confronti di una giovane donna reggina accusata di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi […]

Gaza, Conte “Spero sia primo passo per processo di pacificazione” ROMA (ITALPRESS) – “Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente hanno la possibilità di vedere una Gaza dove tacciono le armi e arrivano gli aiuti umanitari. A questo punto, visto l’annuncio del presidente Trump sul via libera, spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva […]

Meloni “Si apre una fase nuova, l’Italia farà la sua parte” ROMA (ITALPRESS) – “E’ una notizia straordinaria, è un giorno storico. Penso che dobbiamo dare merito al lavoro straordinario portato avanti in particolare dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma dobbiamo anche ringraziare i numerosi mediatori, a partire dallo sceicco Al Thani, principe del Qatar, con il quale ho parlato anche ieri sera, il […]

Scommesse online e autoriciclaggio, smantellato gruppo criminale nel torinese Il gruppo criminale violava in modo sistematico anche le normative in materia fiscale e di prevenzione del riciclaggio.

UniCredit, plafond dedicato di 1 mld per le aziende del settore Moda MILANO (ITALPRESS) – E’ stato stipulato un accordo tra UniCredit e Confindustria Moda al fine di supportare le imprese della filiera tessile e moda nella digitalizzazione e nella transizione sostenibile, mirata a ridurre l’impatto ambientale, con processi produttivi sempre più green. Confindustria Moda è una delle più grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza del settore del […]

Meloni “Accordo opportunità unica per porre fine al conflitto a Gaza” ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver […]

Raggiunto accordo di pace a Gaza ROMA (ITALPRESS) – Alba di pace sulle macerie di Gaza. “Hamas e Israele hanno firmato l’accordo per la prima fase del piano di pace” ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla Casa Bianca, senza tuttavia fornire molti dettagli sull’intesa. La firma dell’accordo è prevista oggi. Secondo Trump, tutti gli ostaggi, vivi e […]