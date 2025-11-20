Videosorveglianza rafforzata nei comuni umbri

Ministero finanzia maxi progetto sicurezza territoriale

La sicurezza di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro compie un passo decisivo grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno. È stato approvato il progetto di videosorveglianza elaborato dal Comando Associato di Polizia Locale dell’Appennino Umbro, in sinergia con l’Ufficio per la transizione digitale del Comune di Gualdo Tadino. L’intervento, dal valore complessivo di 247.647,89 euro, prevede un cofinanziamento di 74 mila euro da parte dei Comuni e un contributo ministeriale di 173 mila euro.

Il progetto si è classificato tredicesimo su 1.632 domande presentate a livello nazionale, confermando la capacità dei quattro enti di operare in maniera coordinata e innovativa. La rete di sorveglianza comprenderà 27 nuovi siti tra varchi elettronici e telecamere di contesto, distribuiti strategicamente per garantire un controllo capillare.

A Gualdo Tadino saranno installate 10 telecamere intelligenti Selea, capaci di leggere targhe, riconoscere marca e modello dei veicoli, individuare auto rubate e verificare assicurazioni e revisioni in tempo reale, grazie all’integrazione con le banche dati delle Forze dell’Ordine. Le notifiche saranno condivise immediatamente con Polizia Locale, Carabinieri e, su richiesta, con Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

Negli altri Comuni, oltre ai varchi elettronici, verranno posizionate telecamere in aree sensibili come scuole, parchi e parcheggi. Tutto il sistema sarà gestito tramite la piattaforma Car Plate Server 6.5 e il software Milestone XProtect Professional+, strumenti che permetteranno analisi rapide e indagini più efficaci.

Le postazioni saranno collegate con router 5G e dotate di alimentazione autonoma, anche tramite pannelli fotovoltaici. L’investimento rafforza la prevenzione dei reati, migliora la capacità investigativa e tutela spazi pubblici e comunità scolastiche, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini.

Il controllo sarà centralizzato presso il Comando di Gualdo Tadino, garantendo un monitoraggio costante dei veicoli e delle aree urbane. “La videosorveglianza – ha sottolineato il Comandante Gianluca Bertoldi – sarà determinante per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, offrendo un presidio concreto alle comunità locali”.