Basket, prima sconfitta interna di EMI Gubbio

16 Marzo 2026 Sport, Ultime notizie
Basket, prima sconfitta interna di EMI Gubbio

Dopo una gara decisa agli ultimi secondi

Prima sconfitta interna della stagione per EMI Basket Gubbio nella 9ª giornata di ritorno, con il derby che sorride a Foligno al termine di una gara combattuta fino all’ultimo possesso e chiusa sul 61-63 finale.

L’avvio è subito acceso: le due squadre si affrontano a viso aperto con Mulazzani (8 punti nel primo quarto) e Misolic (7) protagonisti della prima frazione. Dopo i primi dieci minuti sono gli eugubini a condurre di misura sul 19-18. Nel secondo quarto la battaglia prosegue punto a punto, senza che nessuna delle due formazioni riesca a prendere il largo. A cinque secondi dall’intervallo un fallo subito da Tosti permette agli ospiti di rientrare negli spogliatoi avanti 34-36.

Il terzo periodo vede Gubbio partire forte e allungare fino al +9 nella prima metà della frazione. Gli uomini di coach Sansone però restano compatti e ricuciono progressivamente lo strappo, fino al -1 firmato dalla tripla di Mariotti a quattro secondi dalla sirena: il terzo quarto si chiude così sul 50-49. L’ultimo periodo è più avaro di punti, con Foligno bravo a resistere agli attacchi eugubini. A decidere la gara sono ancora i canestri di Tosti, mattatore della serata con 25 punti e quattro triple, che firma il 55-56 da cui gli ospiti non si voltano più indietro. Nel finale gli attacchi producono poco e a 12 secondi dalla fine Foligno è avanti di quattro. Un fallo su Mulazzani manda in lunetta il numero 7 di Gubbio per tre liberi: i primi due entrano, il terzo viene sbagliato volontariamente, ma il rimbalzo è controllato dagli ospiti che chiudono i conti.

Sfortunato, dunque, l’esordio da primo allenatore del giovane eugubino Filippo Minelli, che nella gara di sabato ha sostituito lo squalificato Lorenzo Cecchini.

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 alle 18:30 ancora alla Polivalente, dove Gubbio ospiterà la capolista Perugia Basket per un altro derby umbro d’alta classifica.

BASKET GUBBIO – UBS FOLIGNO BASKET 61-63

BASKET GUBBIO: Di Simone 4, Beccafichi 6, Cecchini R. 2, Marcone 9, Stroppa 5, Mulazzani 15, Carter Yelamos 12, Berti 2, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 6, Palazzari. All. Minelli

UBS FOLIGNO BASKET: Pandolfi Elmi 8, Guerrini 6, Baldinotti L. 2, Tosti 25, Mariotti 3, Patani K. 10, Cimarelli, Misolic 7, Conti 2, Zmejkoski ne, Patani A. ne. All. Sansone

PARZIALI: 19-18, 15-18, 16-13, 11-14.

PROGRESSIVI: 19-18, 34-36, 50-49, 61-63.

5 FALLI: nessuno

 
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