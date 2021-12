Calcio, a Gubbio “Serata d’Onore per Gigi Simoni”

“Serata d’Onore per Gigi Simoni” è l’evento organizzato a Gubbio per giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21, nella sala Europa del Park Hotel “Ai Cappuccini”, per ricordare uno straordinario amatissimo simbolo del calcio italiano. Tanti amici si ritroveranno a Gubbio e saranno protagonisti con un proprio contributo per ricordare Simoni, scomparso a 81 anni il 22 maggio 2020. Gubbio gli rende omaggio ricordando le sue due ultime promozioni consecutive, da direttore tecnico nel 2009, di una luminosa carriera in campo, in panchina e dietro la scrivania. L’iniziativa è guidata da Monica Fontani Simoni, moglie dell’indimenticabile mister, con la stretta collaborazione di Stefano Giammarioli, Massimo Boccucci, Giorgio Bellucci, Giacomo Marinelli Andreoli e Roberto Barbacci, con il sostegno del Comune di Gubbio e del Park Hotel “Ai Cappuccini”.

Fonte: Infopress

Saranno ospiti Renzo Ulivieri presidente dell’Associazione italiana allenatori, Mauro Balata presidente della Lega di Serie B con Luigi Repace presidente del Comitato regionale umbro della Lega Nazionale Dilettanti e vice commissario nazionale della stessa Lnd, gli ex calciatori Gianluca Pagliuca, Sebastiano Nela e Mauro Milanese, il responsabile degli osservatori dell’Inter Corrado Verdelli, l’ex arbitro internazionale Carlo Longhi oggi referente federale per l’impiantistica, i giornalisti Alberto Cerruti, della Gazzetta dello Sport e opinionista di RadioRai, e Luca Tronchetti de Il Tirreno autore del libro “Simoni si nasce”. Ci saranno collegamenti in diretta con l’ex calciatore Giuseppe Bergomi e il giornalista Matteo Marani di Sky, presidente della Fondazione Museo del Calcio, e un contributo video di Xavier Zanetti, vicepresidente dell’Inter.

Sono attese le rappresentanze delle tifoserie dei club che hanno avuto Simoni come allenatore. Parteciperanno i dirigenti del Gubbio, dal presidente Sauro Notari ai suoi più stretti collaboratori, con i presidenti rossoblù del passato, il tecnico di oggi come dell’epoca Vincenzo Torrente e diversi giocatori del biennio d’oro di Simoni in Umbria. Sono coinvolti gli studenti dell’indirizzo Scientifico Sportivo del Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti”, l’associazione “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” e il gruppo Sbandieratori.

La serata sarà condotta da Massimo Boccucci e Giacomo Marinelli Andreoli.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con Green pass e mascherina come da normativa di contrasto al Covid-19.