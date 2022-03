Il Rugby Gubbio domina e vince contro il Chieti 32-12

Un’altra bella domenica di rugby al Coppiolo di Gubbio, un’altra bella partita della Senior, un’altra importante vittoria in ottica Promozione per il Rugby Gubbio di coach Gamboni.

Il Rugby Gubbio guidato da Capitan Francesco Rossi, sempre in campo in tutte le partite, parte subito forte, segnando ben quattro mete nel primo tempo, con una sola trasformazione di Riccardo Tomassoli. Tre delle mete sono scaturite da altrettante rimesse laterali, dominate dagli eugubini. Una meta segnata dall’Abruzzo Rugby Rebels Chieti verso la metà del primo tempo.

I primi 40 minuti di gioco finiscono sul 22-5 per il Gubbio.

Nella ripresa un’altra meta del Gubbio, questa volta della linea dei tre quarti, poi una meta trasformata del Chieti e ultima meta finale del Gubbio. Si chiude sul 32-12 per il Gubbio, che in questa seconda fase Promozione del Campionato Serie C di Rugby piazza due vittorie su tre partite, dimostrandosi una squadra e un gruppo unito e maturo.

Per il Gubbio sono scesi in campo: Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Giuseppe Casagrande, Gabriele Micale, Sebastiano Capannelli (vC), Marco Caroli, Francesco Rossi (C), Marco Bellezza, Federico Larrecharte, Marco Pascolini, Eugenio Bellezza, Andrea Stefani, Giacomo Bellezza, Giovanni Di Fiore, Riccardo Tomassoli, Samuel Giacomini, Michele Rossi, Riccardo Tosti, Andrea Maria Piermatti, Alessio Merangola, Francesco Lorenzi, Tommaso Micale.

Insieme a coach Gianluca Gamboni, Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche. Prossima partita per il Lupi di Gubbio domenica 27 Marzo contro l’Ancona a Gubbio.

Sconfitta invece per il Rugby Gubbio Under 15 di coach Giuliano Bossi, nella partita di sabato contro il Perugia.

Nonostante l’impegno e il coraggio dei lupetti del Gubbio non c’è stato nulla da fare contro lo strapotere fisico dei ragazzi del Perugia.

“Partita durissima ma i ragazzi non hanno mollato mai. Sono contento perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevo dato ai ragazzi”, le parole di Giuliano. Nell’under 15 del Rugby Gubbio c’è posto, ci spiega Giuliano “a microfoni spenti”, se qualche ragazzo vuole provare questo meraviglioso sport è il benvenuto!