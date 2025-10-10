Raffaello Lucarelli, il cinema italiano ritrova il suo pioniere

A Gualdo Tadino il tributo nel 120° della Lucarelli Film

Il Teatro Talia ospiterà venerdì 17 ottobre alle ore 11 una cerimonia dedicata a Raffaello Lucarelli, figura fondante del cinema italiano, nel 120° anniversario della Lucarelli Film, prima casa di produzione siciliana. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino, celebra un autore visionario che ha anticipato linguaggi e strutture del cinema moderno.

Durante l’evento sarà conferito il Premio “Raffaello Lucarelli – Ricerca e Storia del Cinema” allo storico Antonio La Torre Giordano, per il suo lavoro di riscoperta e divulgazione. A Mauro Guidubaldi, ufficiale anagrafico, andrà una menzione speciale per il contributo archivistico sul periodo gualdese del cineasta.

Lucarelli, nato a Gualdo Tadino nel 1879 e scomparso a Roma nel 1940, fu tra i primi a sperimentare il genere poliziesco con “Liquor somniferus” (1914), e introdusse il Cinemateatrophon, sistema di sonorizzazione alternativo alle orchestre. La sua attività si distinse anche per le co-produzioni internazionali con Pathé e Lumen, la creazione dei Cinegiornali Lucarelli e l’apertura di sale stabili, tra cui il Cine-Teatro Lucarelli, antesignano delle multisala.

Nel Giardino Inglese di Palermo organizzò il primo festival cinematografico italiano, con giuria e premi, anticipando le grandi rassegne del dopoguerra. La giornata al Teatro Talia vedrà anche la presentazione del volume “Raffaello Lucarelli il Lumiere di Sicilia”, a cura di La Torre Giordano, con interventi del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’esperto Michele Storelli, dell’editore Salvatore Granata e della conduttrice Lisa Chiavini.

Saranno presenti studenti dell’Istituto Casimiri e dell’Istituto Comprensivo, coinvolti nel percorso di valorizzazione culturale. Un ringraziamento è stato rivolto al Dott. Daniele Amoni per la collaborazione al libro.

Momento centrale dell’evento sarà la proiezione in anteprima nazionale del film muto “Il silenzio del cuore” (1914), restaurato grazie all’Archivio Siciliano del Cinema, alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e alla Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé. La pellicola, diretta da Gian Orlando Vassallo e prodotta dalla Lucarelli Film, presenta fotogrammi colorati a mano e sarà accompagnata dalla Sicilienne Op. 78 di Gabriel Fauré, in una sonorizzazione che evoca l’eleganza del cinema delle origini.

L’ingresso libero sottolinea la volontà dell’Amministrazione di rendere questa giornata una festa collettiva della memoria e della cultura cinematografica. Con questo tributo, Gualdo Tadino restituisce al panorama nazionale un protagonista dimenticato, capace di influenzare profondamente l’evoluzione estetica e tecnica del linguaggio filmico.

