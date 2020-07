Pian D’Assino, via ai lavori tra Branca e l’innesto sulla Perugia – Ancona

P

Dopo il tratto Branca-Torre Calzolari, completato lo scorso 15 giugno, a partire da lunedì 6 luglio saranno avviati i lavori tra lo svincolo Branca/Ospedale e l’innesto sulla SS318 di Valfabbrica (svincolo Gubbio/Fano della direttrice Perugia-Ancona), comprese le rampe. Il completamento di questa fase è previsto entro il 15 agosto.

artiranno lunedì i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas sulla strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino. Nel dettaglio, verranno effettuate la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale, per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, che consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona.

“Si tratta di interventi sollecitati da tempo – commenta il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – che oggi salutiamo con grande soddisfazione, pur consapevoli dei disagi temporanei cui potremo andare incontro nelle prossime settimane”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il tratto interessato dovrà essere provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto: il traffico proveniente da Gubbio e diretto sulla SS318 (Perugia-Ancona) in direzione Perugia, in particolare, dovrà uscire allo svincolo di Branca, proseguire in direzione Ospedale, svoltare alla seconda rotatoria e immettersi sulla SS318 in corrispondenza dello svincolo di Branca.

Il traffico proveniente da Gubbio/Fano e diretto invece in direzione Ancona dovrà uscire allo svincolo Branca, proseguire in direzione Ospedale, e continuare sulla ex SS219 in direzione Ancona fino alla rotatoria in località Osteria del Gatto, dove sarà possibile immettersi sulla SS318 verso Ancona. Chi proviene da Ancona ed è diretto a Gubbio/Fano o a Branca/Ospedale dovrà uscire allo svincolo “Gualdo/Roma” utilizzando la rampa in direzione Colbassano, svoltare in direzione Osteria del Gatto, poi in direzione Gubbio e proseguire sulla ex SS219 fino a Branca, dove sarà possibile immettersi sulla SS219 in direzione Gubbio/Fano.