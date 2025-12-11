Arrampicata a Gubbio, chiusura energica di Climbing Umbria

Ultima giornata con entusiasmo e oltre sessanta partecipanti

Sabato 13 dicembre, a Gubbio, la palestra di arrampicata sportiva Fattore2 presso la Polisportiva Cipolleto ospiterà dalle 9 alle 13 la terza e conclusiva tappa del progetto “Climbing Umbria”, promosso dal Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Umbria. L’iniziativa, sostenuta dal Cai nazionale, ha l’obiettivo di diffondere l’arrampicata sportiva come strumento di avvicinamento alla montagna e al suo ambiente, favorendo la conoscenza delle attività outdoor e la crescita di una comunità di appassionati.

La presidente regionale Maria Luisa Spantini ha sottolineato come il progetto sia stato selezionato e finanziato dal Cai centrale dopo una manifestazione di interesse lanciata nei primi mesi del 2025, a cui i gruppi regionali hanno presentato proposte per promuovere la disciplina. La proposta umbra è stata tra quelle approvate, dando vita a un percorso articolato in tre appuntamenti.

Il primo incontro si è svolto a Spoleto il 9 novembre, nella palestra Pillo Monini della sezione Cai locale, aperto anche ai non soci. Il secondo appuntamento ha avuto luogo a Spello il 28 novembre, nell’impianto Il Muro della sezione di Foligno, riservato a istruttori e gestori delle scuole Cai. In totale, oltre sessanta partecipanti hanno preso parte alle prime due giornate, dimostrando un crescente interesse verso l’arrampicata sportiva.

La giornata conclusiva di Gubbio si preannuncia come un’occasione di incontro e pratica per appassionati e curiosi, che potranno cimentarsi sotto la guida di istruttori qualificati. L’iniziativa vuole consolidare un percorso di formazione, socialità e promozione culturale legato alla montagna, con l’arrampicata come ponte tra sport e natura.