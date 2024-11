Incidente evitabile a Nocera Umbra: rischio sulle strade secondarie

Incidente evitabile – La situazione di pericolo in via Carticina, nei pressi dello svincolo Colle/Gaifana, continua a destare preoccupazione. Da mesi, ogni notte e anche durante la mattina, decine di TIR vengono erroneamente indirizzati lungo una strada secondaria anziché seguire la superstrada. Questo accade a causa delle indicazioni del navigatore, che indirizzano i camionisti lungo una via che, dopo circa due chilometri, porta a un ponte stretto e impraticabile sopra la ferrovia. A quel punto, gli autisti non hanno altra scelta che fare retromarcia per circa un chilometro e mezzo per tornare indietro, esponendosi al rischio di incidenti con i veicoli in transito nella direzione opposta.

Il tratto di strada in questione è pericoloso in quanto, da un lato, vi è una scarpata della ferrovia e, dall’altro, si trovano abitazioni civili. Le manovre di retromarcia effettuate dai camion, quindi, diventano un pericolo per i conducenti e per gli automobilisti che sopraggiungono. Non è la prima volta che i vigili del fuoco sono stati chiamati per liberare i TIR rimasti bloccati in questa strettoia. La situazione, segnalata dai cittadini e dagli autotrasportatori, è diventata un problema persistente da quando, nei pressi dello svincolo Gaifana/Colle, sono stati aperti nuovi impianti industriali, incluso uno stabilimento di autotrasporto nello spazio precedentemente occupato dall’Ex-Merloni di Gaifana.

Nonostante le ripetute segnalazioni al Comune di Nocera Umbra e le richieste di intervento per l’installazione di una segnaletica adeguata che possa orientare correttamente i conducenti, l’Amministrazione comunale non ha ancora adottato alcun provvedimento. La situazione è ormai diventata insostenibile per la sicurezza stradale e per l’incolumità delle persone che percorrono quella zona.

A sollevare nuovamente l’allarme è Federconsumatori provinciale Perugia, che denuncia non solo i disagi continui che vivono i cittadini e gli autotrasportatori, ma anche il reale rischio di gravi incidenti. Alessandro Petruzzi, presidente di Federconsumatori Perugia, ha dichiarato che l’associazione sta preparando una diffida formale nei confronti dell’Amministrazione comunale, chiedendo interventi urgenti per risolvere la situazione. L’obiettivo è ottenere l’installazione di segnaletica chiara e visibile, al fine di evitare che altri incidenti si verifichino in quella pericolosa zona.

Nel frattempo, la situazione continua a essere monitorata dalle autorità locali, ma il rischio di nuovi blocchi e incidenti rimane alto, con la crescente frustrazione degli utenti della strada e dei residenti che chiedono risposte rapide e concrete.