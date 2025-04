Disabilità: ASAD e Alta Manifattura Insieme per Autonomia

Percorso formativo sartoriale a Gubbio per otto giovani con disabilità. Sviluppo competenze pratiche e relazionali

Si è concluso con successo il laboratorio “Alta Manifattura”, promosso da ASAD Società Cooperativa Sociale in collaborazione con Alta Manifattura Saldi di Gubbio. L’iniziativa, parte delle azioni avviate nel 2024 da ASAD per l’inclusione e l’autonomia di persone con disabilità, ha coinvolto otto giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il percorso si è articolato in quattro incontri settimanali di tre ore ciascuno, ospitati all’interno del contesto sartoriale professionale di Alta Manifattura Saldi. I partecipanti, guidati da un formatore esperto e dagli educatori di ASAD, hanno sperimentato l’intero ciclo produttivo per la realizzazione di manufatti tessili per la tavola, nello specifico runner, tovaglie e tovaglioli. L’approccio didattico, basato sul “learning by doing”, ha mirato al rafforzamento delle competenze pratiche legate alla sartoria, delle capacità relazionali e dell’autonomia personale dei partecipanti.

Il laboratorio “Alta Manifattura” rappresenta una fase significativa della progettualità più ampia di ASAD, attiva dal 2024 nell’ambito della Legge 112/2016 grazie al sostegno dei Comuni della Zona Sociale 7 dell’Umbria. L’obiettivo primario del progetto è fornire strumenti concreti per l’empowerment, l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità attraverso esperienze pratiche e partecipative.

La sinergia con Alta Manifattura Saldi di Gubbio ha rappresentato un elemento di notevole valore aggiunto. L’azienda ha dimostrato sensibilità, autentica inclusività e elevata competenza professionale, configurandosi non solo come partner operativo del percorso, ma anche come un riferimento per l’imprenditoria eugubina attenta alle tematiche sociali. Il confronto costante e la qualità della relazione instaurata hanno contribuito a consolidare gli obiettivi progettuali di ASAD, aprendo prospettive per future collaborazioni nell’ambito della rete di laboratori e di esperienze di vita attiva promosse dalla cooperativa.

L’esperienza formativa non si è limitata all’acquisizione di competenze tecniche, ma ha rappresentato un’opportunità di relazione, crescita personale e sviluppo del senso di appartenenza per i partecipanti. Questo ha confermato il potenziale della collaborazione tra il settore sociale e il mondo dell’impresa nel generare percorsi concreti di valore e inclusione.

Il laboratorio presso Alta Manifattura Saldi si inserisce in un network più vasto di iniziative attivate da ASAD nel corso del 2025. Tra queste si annoverano:

IKUNICO ( Gubbio ): Laboratorio di pelletteria e rilegatoria focalizzato sulla creazione di oggetti artigianali in cuoio e sull’acquisizione di autonomie manuali e organizzative.

): Laboratorio di pelletteria e rilegatoria focalizzato sulla creazione di oggetti artigianali in cuoio e sull’acquisizione di autonomie manuali e organizzative. Garden di Gubbio : Laboratorio floreale dedicato alla realizzazione di centrotavola e composizioni, promuovendo la relazione e la valorizzazione della creatività.

: Laboratorio floreale dedicato alla realizzazione di centrotavola e composizioni, promuovendo la relazione e la valorizzazione della creatività. Liceo Artistico Mazzatinti ( Gubbio ): Percorso “Ceramica a Tavola”, attualmente in corso, che si svolge in un ambiente scolastico accogliente e mira alla sperimentazione artistica e alla crescita personale.

): Percorso “Ceramica a Tavola”, attualmente in corso, che si svolge in un ambiente scolastico accogliente e mira alla sperimentazione artistica e alla crescita personale. Salone GB Barber (Gubbio): Seconda edizione del percorso “Capello & Amiamoci”, incentrato sulla cura e l’igiene della persona, la valorizzazione dell’immagine e l’acquisizione di autonomie quotidiane.

Attraverso questi laboratori, ASAD persegue una visione educativa e sociale basata sull’inclusione, sulla creazione di reti collaborative e sulla valorizzazione della persona. Esperienze come quella realizzata con Alta Manifattura Saldi evidenziano come la comunità possa progredire attraverso la creazione di sinergie tra il mondo del sociale, della scuola e dell’impresa, ponendo al centro le persone e le loro potenzialità.