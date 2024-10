Grande affluenza per la Festa dei Nonni a Gualdo Tadino

La Festa dei Nonni, organizzata dall’associazione 50epiù in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino e patrocinata dalla provincia di Perugia, ha riscosso un enorme successo, attirando un gran numero di visitatori nel centro storico della città il 6 ottobre 2024. Questa iniziativa regionale ha visto una partecipazione straordinaria di famiglie e residenti, dimostrando l’importanza dei legami tra le generazioni.

La giornata è stata caratterizzata da un’ampia gamma di attività e laboratori, che hanno preso il via dalle 9:30 del mattino e si sono protratti fino a sera. In particolare, si è svolta la cerimonia di premiazione per le scuole vincitrici di un concorso tematico dedicato ai nonni, relativo all’anno scolastico 2023/2024. A sei nonni, riconosciuti come tra i più longevi della città, sono stati conferiti dei riconoscimenti per celebrare il loro contributo alla comunità.

Durante la manifestazione, è stato organizzato un pranzo sociale presso la taverna di San Donato e nei ristoranti della zona, oltre alla distribuzione di merende gratuite nel piazzale antistante il municipio. Sono stati allestiti diversi punti informativi per guidare i partecipanti e migliorare l’esperienza complessiva della giornata.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha espresso la sua soddisfazione per il grande afflusso di persone, definendo la giornata “straordinaria” e sottolineando l’importanza della festa regionale per il rafforzamento dei legami sociali. “Centinaia di persone hanno pacificamente invaso le nostre piazze e i nostri luoghi di culto e cultura. La Festa dei Nonni, insieme all’annuale raduno dell’Unitalsi, ha reso la nostra comunità ancora più unita,” ha affermato il sindaco.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, tra cui il Polo Museale di Gualdo Tadino, l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, l’Istituto Bambin Gesù, l’I.I.S. Casimiri, e molte altre associazioni locali, come i Vigili del Fuoco, l’Unione Radioamatori Italiani, e diverse realtà sociali e culturali del territorio.

In concomitanza con la Festa dei Nonni, si è svolta anche la Giornata Regionale Unitalsi della Sezione Umbra, organizzata dalla sottosezione di Gualdo Tadino. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra le diverse realtà territoriali, promuovendo valori di solidarietà e integrazione.

Gabriele Bazzucchi, assessore al welfare e ai rapporti con il terzo settore, ha confermato il successo delle iniziative, evidenziando come la festa abbia riempito di famiglie il centro storico. “L’amministrazione ha coordinato logistica e organizzazione in collaborazione con gli enti promotori,” ha dichiarato. Bazzucchi ha poi ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della giornata, sottolineando i risultati eccellenti in termini di affluenza e impatto economico sul territorio.

La Festa dei Nonni ha dimostrato ancora una volta come le celebrazioni locali possano unire le generazioni e rafforzare il senso di comunità, offrendo un’importante occasione per riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale dei nonni nella società.