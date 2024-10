Rudy Primavera nuovo comandante della Tenenza di Gubbio

Perugia prepara la sfida contro Cisterna Volley, parla Piccinelli umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Perugia prepara la sfida contro Cisterna Volley, parla Piccinelli Perugia prepara la sfida – Alessandro Piccinelli, ex giocatore di Cisterna Volley, lancia un avvertimento in [Leggi ancora] L'articolo Perugia prepara la sfida contro Cisterna Volley, parla Piccinelli proviene da umbriajournal.com. redazione

Conegliano supera Perugia: Black Angels in crescita

Conegliano supera Perugia – La Bartoccini MC Restauri Perugia viene sconfitta dalla corazzata veneta Conegliano con un secco

redazione

Candidature Regionali in Umbria: Ultimo Giorno per Presentarsi

Candidature Regionali in Umbria – È in corso la fase di presentazione delle candidature alla presidenza della

redazione

Disagi a San Martino in Campo: manca un supermercato

Disagi a San Martino in Campo – Una delegazione del Centro Socio-culturale "Il Gabbiano" di San

Tommaso Benedetti

Colf infedele ruba gioielli da 10.000 euro: denunciata dai Carabinieri

Colf infedele – I Carabinieri di Collescipoli hanno denunciato una 56enne di origine asiatica per

Tommaso Benedetti

Promesse disattese in Umbria, famiglie di disabili abbandonate

di Francesco Gori

Promesse disattese in Umbria – Moreno Pasquinelli, candidato alla presidenza della Regione dell'Umbria per il

Tommaso Benedetti