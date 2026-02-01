Rugby: il Gubbio si ferma a Olbia, sardi vincenti 17-11

Prima sconfitta dopo tre successi consecutivi. Ora testa al derby con Perugia
Il Rugby Gubbio interrompe la sua striscia positiva e incassa una battuta d’arresto nella lunga trasferta di Olbia, dove i padroni di casa si impongono 17-11 nell’anticipo di sabato 31 gennaio. Per i lupi si tratta della prima sconfitta dopo tre vittorie consecutive contro Roma, Cavalieri e Siena.
Un buon avvio, poi la rimonta dei sardi
La squadra di coach McDonnell parte forte: due calci di punizione trasformati da Dehan Neethling portano subito gli eugubini sullo 0-6. Il Gubbio mantiene a lungo il controllo del gioco, trascorrendo gran parte del primo tempo nella metà campo avversaria.
L’Olbia però si conferma formazione solida, con un pacchetto di mischia efficace, e ribalta il punteggio con due mete, chiudendo la prima frazione sul 14-6.
Pioggia, campo pesante e un secondo tempo complicato
Nella ripresa la pioggia intensa rende il campo pesante e il gioco più frammentato. I sardi trovano subito un’altra meta, allungando sul 17-6.
Il Gubbio reagisce con una splendida azione corale che permette a Giovanni Di Fiore di involarsi sulla fascia e segnare la meta del 17-11. Nonostante il tentativo di rimonta, il risultato non cambia.
Coach McDonnell riconosce la meritata vittoria dell’Olbia, complimentandosi con gli avversari.
Due settimane per preparare il derby
I lupi avranno ora due settimane per preparare il derby contro il Perugia, in programma a Gubbio il 15 febbraio alle 14:30.
I convocati
Sono scesi in campo: Dehan Neethling, Giovanni Di Fiore, Leonardo Fecchi, Riccardo Fioriti, Giovanni Piobbichi, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Luigi Pretotto, Andrea Nucciarelli, Lorenzo Urbanelli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Rocco Artuso, Riccardo Manuali, Riccardo Tomassoli, Alessio Ghirelli, Riccardo Romagnoli Poloni.
