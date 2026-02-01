Rugby: il Gubbio si ferma a Olbia, sardi vincenti 17-11

Al Tardini in gol anche McKennie e David; autorete per Cambiaso.

Quarto successo di fila in campionato per i nerazzurri, sempre piu' in vetta.

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Scatterà lunedì l’annuale esodo per il Festival di Primavera in Cina, con i viaggi interregionali attesi a un record di 9,5 miliardi. L’impennata è trainata dalla sovrapposizione tra la domanda di ricongiungimenti familiari e il turismo per una vacanza più lunga, hanno spiegato gli analisti. Secondo le autorità, gli spostamenti su […]