Saxa Gres, stallo preoccupante: il sindaco chiede un tavolo urgente

Saxa Gres, stallo preoccupante: il sindaco di Gualdo Tadino chiede un tavolo urgente

Saxa Gres – Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha inviato una lettera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere chiarimenti urgenti riguardo alla vertenza che coinvolge il Gruppo Saxa Gres, a seguito del rinvio dell’incontro fissato inizialmente per l’11 settembre 2024. Il primo cittadino ha sottolineato come il silenzio e il ritardo nella gestione della situazione siano motivo di forte preoccupazione per la comunità e per i circa 100 lavoratori del sito produttivo di Gualdo Tadino, che si allargano a 300 dipendenti a livello nazionale.

Presciutti ha evidenziato che dall’ultimo aggiornamento, avvenuto ormai più di un mese fa, non sono giunte indicazioni precise sulla nuova data dell’incontro promesso, creando uno stato di incertezza che si riflette negativamente sul territorio e sui lavoratori. La comunicazione ricevuta, che prospettava una nuova data da definirsi “nei prossimi giorni”, non ha avuto seguito, lasciando in sospeso il destino di una realtà industriale significativa per la zona.

Secondo quanto riportato dal sindaco nella sua lettera, la situazione non solo crea un clima di sfiducia, ma evidenzia un ulteriore e inspiegabile rinvio, che va a pesare sulle spalle dei lavoratori già duramente colpiti. Presciutti ha inoltre rimarcato come sia necessario fare chiarezza il prima possibile, anche alla luce della prossima scadenza degli ammortizzatori sociali, che metterebbe ulteriormente a rischio i lavoratori coinvolti.

Il sindaco ha quindi sollecitato la convocazione immediata del tavolo ministeriale per esaminare le effettive possibilità di rilanciare il Gruppo Saxa Gres attraverso un piano industriale serio e sostenibile. Qualora ciò non fosse fattibile, Presciutti ha proposto di aprire un dialogo con il Ministero per esplorare altre vie che possano garantire la ripresa delle attività produttive e il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti.

In chiusura, Presciutti ha sottolineato come la comunità di Gualdo Tadino, così come i lavoratori e l’intero territorio, non siano più disposti a tollerare ulteriori rinvii o mancanza di informazioni. La lettera inviata rappresenta un chiaro segnale di pressione verso il Ministero, affinché si agisca in tempi brevi per risolvere la questione.

Il Gruppo Saxa Gres, azienda attiva nel settore delle piastrelle in gres porcellanato, è da tempo al centro di una crisi che ha coinvolto diversi stabilimenti in Italia. La preoccupazione principale riguarda la mancanza di un piano industriale chiaro e la possibile chiusura di alcuni siti produttivi, con un impatto pesante sull’economia locale e sui lavoratori.

Calendarietto:

Dove: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Cosa: Convocazione urgente tavolo ministeriale

Quando: Data ancora da definire