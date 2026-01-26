Restauro Ss. Trinità avanza: approvato il rafforzamento a Gubbio

Via libera agli interventi strutturali sulla chiesa nel centro storico di Gubbio

La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di rafforzamento locale della chiesa della Ss. Trinità di Gubbio, edificio storico situato nel cuore della città e caratterizzato da una stratificazione architettonica che racconta secoli di storia. La parte inferiore, con il portale a tutto sesto ornato da colonne e capitelli scolpiti, risale al XIII secolo, mentre la porzione superiore è datata XV secolo. Un patrimonio di pregio che necessita oggi di un intervento mirato per garantirne stabilità e sicurezza.

Interventi strutturali per la messa in sicurezza dell’edificio

Il progetto, dal valore complessivo di 300.000 euro, prevede una serie di operazioni tecniche finalizzate al consolidamento delle parti lesionate. Le murature saranno oggetto di cuciture armate con barre elicoidali, mentre il portale in pietra sarà sottoposto a interventi di consolidamento nelle zone dove si registrano distacchi e fessurazioni.

Gli architravi danneggiati verranno sostituiti con elementi metallici più resistenti, mentre la parete del coro, in collegamento con il presbiterio, sarà rinforzata mediante intonaco armato CRM, una tecnica che garantisce maggiore tenuta strutturale. Previsti anche interventi sull’apparato decorativo in stucco, con l’obiettivo di eliminare rischi di distacco e preservare l’integrità estetica dell’edificio.

Castelli: “Un cambio di passo per tutelare i nostri gioielli storici”

Il Commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, Guido Castelli, ha sottolineato l’importanza dell’intervento, definendolo un passo necessario per la tutela di un bene che appartiene alla storia e alla tradizione della comunità eugubina. Ha ringraziato la Regione Umbria, il Vescovo Luciano Paolucci Bedini, l’Ufficio per la Ricostruzione e il sindaco Vittorio Fiorucci per la collaborazione istituzionale che ha permesso di arrivare all’approvazione del progetto.

La soddisfazione della Diocesi: “Un recupero atteso dalla comunità”

Il Vescovo Luciano Paolucci Bedini ha espresso gratitudine verso gli enti coinvolti, ricordando come la chiesa della Ss. Trinità rappresenti uno dei beni ecclesiastici più significativi per la città. Il via libera ai lavori è stato accolto come un segnale concreto di attenzione verso un patrimonio che il sisma aveva gravemente compromesso.

Fiorucci: “Un intervento che valorizza un simbolo identitario di Gubbio”

Il sindaco Vittorio Fiorucci ha evidenziato il valore storico e identitario della chiesa, sottolineando come l’approvazione dell’intervento rappresenti una risposta importante per la comunità. Ha ringraziato il Commissario Castelli per la costante attenzione riservata al territorio e per il sostegno alla tutela dei beni culturali locali.

Il restauro Ss. Trinità segna così un nuovo passo nel percorso di recupero del patrimonio storico e religioso di Gubbio, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire interventi efficaci e duraturi a favore della sicurezza e della valorizzazione dei luoghi simbolo della città.