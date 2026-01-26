Cooperazione Erasmus rafforza i legami tra docenti ungheresi e Casimiri

Una delegazione di docenti della Addetur Baptista Gimnázium és Szakiskola di Budapest è stata accolta nella Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino dal sindaco e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, in occasione di una nuova tappa del progetto Erasmus+ che unisce da tempo la scuola ungherese all’Istituto “Casimiri”.

Un incontro istituzionale che consolida i rapporti internazionali

La visita, avvenuta nella mattinata di lunedì 26 gennaio, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di cooperazione Erasmus avviato tra le due realtà scolastiche. L’istituto di Budapest era già stato ospite della città lo scorso novembre, quando studenti e docenti avevano partecipato a una settimana di attività formative e culturali.

Il gruppo di professori, in Italia da alcuni giorni, resterà a Gualdo Tadino fino a domenica, seguendo un programma di job shadowing organizzato in collaborazione con il “Casimiri”. L’esperienza consentirà loro di osservare da vicino le pratiche didattiche italiane, affiancare i colleghi durante le lezioni e confrontarsi su metodologie e approcci educativi.

Il ruolo del Casimiri e la dimensione internazionale della scuola

All’incontro erano presenti anche le docenti del “Casimiri” Eleonora Scassellati ed Eula Pica, referenti del progetto e responsabili del coordinamento delle attività. La scuola gualdese, che da anni investe nella dimensione europea della formazione, conferma così il proprio profilo internazionale nell’anno scolastico 2025/2026, accogliendo nuovamente partner stranieri e promuovendo scambi culturali di lungo periodo.

Durante il soggiorno, la delegazione avrà modo di approfondire non solo gli aspetti legati alla didattica e all’organizzazione scolastica italiana, ma anche di conoscere il territorio umbro attraverso visite a luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico.

Un percorso reciproco che coinvolgerà anche gli studenti italiani

Il progetto non si esaurirà con la permanenza dei docenti ungheresi. Nel mese di aprile, infatti, un gruppo di studenti del “Casimiri”, accompagnati da alcuni insegnanti, si recherà a Budapest per ricambiare la visita e partecipare a un nuovo modulo Erasmus+ presso la Addetur Baptista Gimnázium és Szakiskola. Un’opportunità che permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa internazionale e di confrontarsi con un diverso contesto scolastico europeo.

Le parole del Sindaco Presciutti: “Un investimento sul futuro della città”

Nel suo intervento di benvenuto, il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato il valore strategico di queste iniziative: La presenza dei docenti ungheresi, ha evidenziato, conferma la solidità dei rapporti costruiti negli ultimi anni e la capacità dell’Istituto Casimiri di distinguersi per apertura internazionale e progettualità europea.

Presciutti ha ricordato come l’Amministrazione comunale lavori costantemente su collaborazioni con altri Paesi, convinta che gli scambi educativi rappresentino un arricchimento per la comunità scolastica e un’opportunità per rafforzare il profilo internazionale di Gualdo Tadino.

L’incontro in Municipio ha così ribadito l’importanza della cooperazione Erasmus