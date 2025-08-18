Omaggio a Paola Quattrini illumina “Gualdo è Donna”

Al Teatro Soprammuro grande attesa per la serata speciale

Dopo il trionfo della serata inaugurale, la rassegna “Gualdo è Donna” torna a richiamare l’attenzione del pubblico con un nuovo evento di rilievo. L’apertura del festival, andata in scena sabato 16 agosto al Teatro Soprammuro, ha registrato il tutto esaurito e grande partecipazione con lo spettacolo “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas”. Il testo, scritto, diretto e interpretato da Diletta Masetti, ha ripercorso con intensità la vicenda artistica e umana della celebre soprano del Novecento, suscitando emozione e applausi sentiti dalla platea.

Il cartellone proseguirà martedì 19 agosto, sempre alle ore 21:00 nella stessa sede, con la “Serata d’onore per Paola Quattrini”, dedicata a una delle interpreti più amate della scena teatrale italiana. L’attrice sarà accompagnata dal Maestro Massimo Moriconi, che arricchirà la serata con la sua presenza musicale, creando un intreccio di parole e note pensato per celebrare la carriera e il talento dell’artista.

La rassegna estiva è promossa dal Comune di Gualdo Tadino, tramite l’Assessorato alle Politiche Culturali, insieme al Polo Museale della città, con il sostegno della Fondazione Perugia. La direzione artistica è affidata a Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, mentre l’organizzazione porta la firma di Maroletta Bideri per Bis Tremila, realtà da anni attiva nella produzione teatrale nazionale.

Con questo secondo appuntamento, la città di Gualdo Tadino conferma la volontà di proporre al proprio pubblico una rassegna di qualità, valorizzando figure femminili di rilievo e offrendo occasioni di incontro tra cultura, teatro e comunità.