Chiama o scrivi in redazione

Torna a Gualdo Tadino il concorso Balconi, Giardini e Negozi in fiore. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia torna a Gualdo Tadino il concorso Balconi, Giardini e Negozi in fiore 2022 (arrivato alla quarta edizione). L’iniziativa si svolge in collaborazione con i fiorai e vivaisti locali che hanno dato pieno sostegno all’iniziativa.

Questo l’elenco dei sostenitori: AGRILEF di Mencarelli Fabrizio, ASCANI GIUSEPPINA E FIGLIE, MAGICO FIORE di Cappelli Tiziana, VERDE PIU’ di Sorbelli Annamaria, VIVAIO SCASSELLATI ANNAMARIA, FABBRIZI AGRICOLTURA. Un’iniziativa che si propone di valorizzare e abbellire la città, attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali (vetrine o dehor dei bar) sono coinvolti in questa azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo così, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.

“Ritorna quest’anno dopo lo stop forzato a causa della pandemia – ha sottolineato il Vice Sindaco, Fabio Pasquarelli – il concorso Balconi, Giardini e Negozi in fiore.

L’Amministrazione Comunale invita i proprietari di balconi, giardini e negozi del centro storico e della città a partecipare all’iniziativa abbellendo con i fiori i propri spazi e tutte le attività commerciali ad aderire addobbando le proprie vetrine.

Il concorso Balconi, Giardini e Negozi in fiore ricordo ha l’obiettivo di valorizzare e rendere più attrattiva e bella la nostra città sia per i cittadini che per i visitatori che arriveranno nel periodo estivo”.

Il concorso si articola in tre sezioni:

Balconi e davanzali fioriti; Giardini in fiore; Negozi in fiore.

La manifestazione ha la seguente durata: 09 maggio 2022 – 31 luglio 2022. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i regolamenti comunali vigenti. La partecipazione al concorso è gratuita. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabili dal sito http://tadino.it; in alternativa il modulo può essere reperibile presso l’ufficio comunale situato a piano terra, immediatamente all’ingresso del municipio di Comune di Gualdo Tadino, oppure presso I fiorai aderenti alla manifestazione.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere acquisiti al protocollo del Comune di Gualdo Tadino, entro e non oltre il 15 giugno 2022 e dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:

inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it ;

inviati tramite Posta Elettronica all’indirizzo e-mail cultura@tadino.it; la domanda dovrà essere firmata, scansionata, ed dovrà essere corredata di allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;

trasmessi a mezzo posta al Comune di Gualdo Tadino, Settore Politiche Sociali e Culturali,

Piazza Martiri della Libertà n.4, 06023 – GUALDO TADINO (PG); consegnati a mano all’ufficio comunale situato a piano terra, immediatamente all’ingresso della sede municipale di Gualdo Tadino.

Entro la data del 15 giugno 2022 i balconi, i giardini e i negozi dovranno essere tutti allestiti.

Per qualsiasi informazione, i recapiti telefonici sono: 075/9150259/264 , dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 -13:00 e il martedì dalle 15.30 – 18.00.