Rugby Gubbio batte Chieti 36-12, ottavo risultato positivo

Chiama o scrivi in redazione

Il Rugby Gubbio vince anche a casa dell’Abruzzo Rugby Rebel Chieti, confermando lo straordinario girone di ritorno nella Fase Promozione del Campionato di Serie C di Rugby. Otto vittorie su nove partite, quarto risultato positivo su quattro partite nel girone di ritorno, ora manca solo la partita in casa contro il Città di Castello in programma il 22 maggio a Gubbio.

A Chieti il Rugby Gubbio inizia prendendo una meta (7-0) ma i ragazzi di coach Gamboni non mollano e subito rimettono la situazione in parità con una meta di Marco Pascolini, poi trasformata (7-7). Altra meta del Chieti (12-7), pronta risposta del Gubbio con una meta di Federico Larrecharte (12-12).

Da lì è solo Gubbio: meta di mischia finalizzata da capitan Francesco Rossi (12-17), meta di Giovanni Di Fiore trasformata da Pascolini (12-24), seconda meta di giornata per Larrecharte (12-29). Una meta di Eugenio Bellezza trasformata da Davide Gioè fissa il risultato finale sul 12-36 per il Rugby Gubbio. Un grande Rugby Gubbio che ha meritato la vittoria con una bella e agguerrita squadra come è il Chieti.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Giuseppe Casagrande, Riccardo Tosti, Mattia Scotti, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Marco Bellezza, Francesco Rossi, Alessio Merangola, Davide Gioè, Marco Pascolini, Giovanni Di Fiore, Giacomo Bellezza, Andrea Stefani, Eugenio Bellezza, Federico Larrecharte, Giancarlo Fiorucci, Samuel Giacomini, Gabriele Micale, Tommaso Micale, Alessio Ghirelli, Raffaele Chierico, Andrea Maria Piermatti.

Head Coach Gianluca Gamboni insieme a Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche. Prossimo appuntamento a Gubbio, il 22 maggio, per l’ultima sfida del Campionato contro il Città di Castello. Calcio d’inizio ore 15:30.

Rugby Gubbio batte Chieti 36-12, ottavo risultato positivo