Gualdo Tadino: raccolta di libri per bambini e ragazzi

Un’iniziativa della Biblioteca Comunale per arricchire la collezione

La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri ha avviato una campagna di raccolta di libri per bambini e ragazzi con l’obiettivo di ampliare la propria collezione e offrire nuove storie ai giovani lettori. L’iniziativa punta a ridare nuova vita ai libri che hanno accompagnato l’infanzia di molti, trasformandoli in preziosi strumenti di conoscenza per altri bambini.

“Questa iniziativa, coordinata dal personale della Biblioteca, non solo arricchisce il patrimonio librario, ma rappresenta anche un’occasione di condivisione e promozione della cultura tra i più giovani” – afferma l’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. “Ogni libro donato è una porta aperta sul mondo della lettura, e siamo certi che i cittadini di Gualdo Tadino risponderanno con entusiasmo.”

La biblioteca accoglie donazioni di libri per bambini e ragazzi nella fascia d’età 0-12 anni, inclusi classici della letteratura, albi illustrati, fumetti, storie in lingua straniera, manuali e saggi aggiornati. Non vengono invece raccolti libri scolastici, enciclopedie datate, CD o materiali multimediali obsoleti. Per garantire un’offerta editoriale attuale, i libri donati devono essere stati pubblicati dopo il 2012.

Chi desidera contribuire può contattare la biblioteca via email all’indirizzo bibliotecacomunalegualdot@libero.it o telefonare al 347 754 1791 per concordare la donazione. È consigliato inviare una lista dei titoli o una foto con le copertine ben visibili.

Le donazioni possono essere effettuate durante gli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:00, il sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa, contribuendo a diffondere l’amore per la lettura tra i più piccoli.