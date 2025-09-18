Branca inaugura la 76ª Casa dell’Acqua: risparmio e ambiente

Nuovo impianto per acqua fresca a basso costo e sostenibile

Gubbio, 18 settembre 2025 – Branca di Gubbio, si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per la comunità: la 76ª Casa dell’Acqua di Umbra Acque, come riporta il comunicato di Ufficio Stampa Umbra Acque. Inaugurata ufficialmente con una cerimonia alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, del vice Francesco Gagliardi e delle autorità locali, tra cui la dirigente di Umbra Acque Tiziana Buonfiglio e il presidente Filippo Calabrese. Si tratta del quinto impianto di questo tipo attivo nel territorio comunale eugubino, dopo il primo aperto nel 2012.

Situata in un’area verde del paese, la nuova Casa dell’Acqua offre acqua naturale e frizzante refrigerata al prezzo simbolico di 5 centesimi per litro e mezzo, con la possibilità di pagamento tramite contanti o chiavetta ricaricabile. Il servizio è attivo quotidianamente dalle 7 alle 23, con una sanificazione automatica e notturna che garantisce la massima igiene.

«Questa Casa dell’Acqua rappresenta un gesto concreto di vicinanza alla nostra comunità – ha commentato il sindaco Fiorucci –. L’acqua è fonte di vita e, seppur semplice, può diventare uno strumento di socialità e integrazione. Branca, grazie anche al suo ospedale, è già un esempio di attenzione e vogliamo continuare a crescere per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità. Iniziative come questa sono fondamentali per costruire un futuro solido per il nostro territorio.»

Un messaggio che ha trovato eco nelle parole di Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata di Umbra Acque: «Negli ultimi tre anni, nelle cinque case dell’acqua del territorio eugubino sono stati erogati quasi 1,3 milioni di litri di acqua. Questo ha permesso di evitare l’uso di circa 900 mila bottiglie di plastica, riducendo di 216 mila chilogrammi le emissioni di anidride carbonica e risparmiando 15 mila alberi. Sono numeri che raccontano un grande impegno ambientale ed economico a favore dei cittadini.»

Il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese, ha ricordato che il progetto delle Case dell’Acqua è nato nel 2011 e che la prima installazione a Gubbio risale al 2012. «Effettuiamo mensilmente controlli rigorosi sull’acqua distribuita per assicurare sicurezza e qualità, perché la salute della comunità è la nostra priorità.»

La Casa dell’Acqua di Branca si conferma così come un presidio ecologico e sociale, un esempio di come l’innovazione possa coniugarsi con la tutela dell’ambiente e il benessere collettivo. Un piccolo, ma significativo passo verso un futuro più sostenibile e attento alle esigenze della comunità locale.