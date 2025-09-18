Rugby Gubbio apre la stagione con test match e Open Day

Fioriti nominato Capitano, giornata tra gioco e beneficenza

Il Rugby Gubbio dà il via alla stagione 2025/26 con una giornata ricca di appuntamenti tra sport, socialità e valori condivisi. Sabato 20 settembre, come riporta la società, il club apre le porte del campo Coppiolo a tutti gli appassionati, organizzando un Open Day dedicato ai più giovani e un test match di Serie B contro il Fano Rugby.

Dalle ore 10 alle 12, l’iniziativa rivolta a bambine e bambini delle categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 permette di conoscere il mondo del rugby e di incontrare lo staff tecnico che guida il Minirugby e le squadre giovanili. Tra giochi e attività con la palla ovale, l’evento offre ai partecipanti l’opportunità di vivere da vicino i principi e i valori dello sport, in un clima di divertimento e apprendimento. L’Open Day è gratuito e aperto a tutti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, i riflettori si accendono sulla prima uscita stagionale della Serie B. La squadra guidata per il terzo anno dal coach McDonnell affronta il Fano Rugby in un match che, seppur in fase di preparazione “preseason”, promette emozioni e gioco intenso. Come sottolinea il presidente Andrea Frondizi, «il gruppo Senior è molto motivato, mentre le categorie giovanili continuano a crescere numericamente e qualitativamente. L’impegno dei ragazzi e la loro adesione alla cultura del Club stanno portando risultati concreti».

Grande attesa per il ritorno in maglia rossoblu di Alessandro Fioriti, recentemente rientrato dal Petrarca Rugby e nominato Capitano all’unanimità per il suo carisma e la preparazione tecnica. La sua presenza in campo rappresenta un momento di forte emozione per il club e per i tifosi.

La giornata si concluderà con il Terzo Tempo, durante il quale l’ASD Rugby Gubbio 1984 consegnerà all’associazione Hope4You Insieme contro Batten il ricavato dell’ultimo Summer Party, un gesto di solidarietà che unisce sport e comunità.

Come riporta la società, l’evento di sabato 20 settembre promette una giornata indimenticabile, tra rugby, valori condivisi e impegno sociale, confermando l’entusiasmo e la vitalità del Rugby Gubbio per la stagione che si apre.