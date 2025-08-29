Quarantenne allontanato da casa per maltrattamenti, picchia padre e moglie

Divieto di avvicinamento a moglie e padre disposto dal GIP

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un quarantenne residente in città, ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, dispone l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese.

Le indagini hanno avuto origine dalle denunce presentate dalla moglie e dal padre del sospettato, che hanno riferito di comportamenti vessatori protratti per oltre un anno e compiuti anche alla presenza del figlio minore. Le condotte contestate hanno generato un clima di costante paura e sofferenza psicologica all’interno del nucleo familiare.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe ripetutamente messo in atto minacce e aggressioni fisiche e verbali, arrivando in un episodio a puntare un oggetto contundente alla gola del padre settantacinquenne per poi afferrarlo con violenza al collo.

Alla luce della gravità degli episodi e delle esigenze cautelari, il GIP ha accolto la richiesta della Procura, disponendo l’immediata esecuzione della misura restrittiva, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità delle vittime e interrompere la spirale di violenza domestica.