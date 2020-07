Stirati a Cantone: “Buon lavoro, nel comune impegno per la legalità”

Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati dà il suo benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, insediatosi lunedì scorso nella sede di via Fiorenzo Di Lorenzo. Stirati esprime all’ex presidente dell’Autorità Anticorruzione “un grande augurio di buon lavoro e le mie congratulazioni per questo prestigioso incarico, certo che la Sua figura sarà un grande riferimento istituzionale per la nostra Regione e per i nostri Comuni.

L’impegno a tutela della legalità ci vede tutti determinati e convinti nel fare la nostra parte, ognuno nel proprio ruolo, anche per un funzionamento rapido ed efficace della giustizia. Auguri vivissimi, dunque – chiude il sindaco – nell’auspicio che anche qui in Umbria possa proseguire il Suo impegno per una giustizia che sappia darsi tempi dignitosi e rispettare le legittime aspettative dei cittadini”.