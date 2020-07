Prosegue risanamento pavimentazione sulla SS219 “di Gubbio e Pian D’Assino”

Prosegue l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS italiane) sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in fase di avvio, che consentirà di risanare totalmente l’intero tracciato tra Gubbio e l’innesto sulla Perugia-Ancona. Dopo il risanamento del tratto Branca-Torre Calzolari completato lo scorso 15 giugno, a partire da lunedì 6 luglio saranno avviati i lavori tra lo svincolo Branca/Ospedale e l’innesto sulla SS318 “di Valfabbrica” (svincolo Gubbio/Fano della direttrice Perugia-Ancona), comprese le rampe di svincolo.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 15 agosto. Per consentire l’esecuzione dei lavori il tratto interessato dovrà essere provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. I percorsi alternativi saranno segnalati sul posto:

Il traffico proveniente da Gubbio/Fano e diretto sulla SS318 (Perugia-Ancona) in direzione Perugia dovrà uscire allo svincolo di “Branca”, proseguire in direzione Ospedale, svoltare a destra alla seconda rotatoria e immettersi sulla SS318 in corrispondenza dello svincolo denominato “Branca”.

e diretto sulla SS318 (Perugia-Ancona) in dovrà uscire allo svincolo di “Branca”, proseguire in direzione Ospedale, svoltare a destra alla seconda rotatoria e immettersi sulla SS318 in corrispondenza dello svincolo denominato “Branca”. Il traffico proveniente da Gubbio /Fano e diretto sulla SS318 (Perugia-Ancona) in direzione Ancona dovrà uscire allo svincolo “Branca”, proseguire in direzione Ospedale, svoltare a destra alla seconda rotatoria e proseguire sulla ex SS219 in direzione Ancona fino alla rotatoria in località Osteria del Gatto, dove sarà possibile immettersi sulla SS318 verso Ancona.



e diretto sulla SS318 (Perugia-Ancona) in dovrà uscire allo svincolo “Branca”, proseguire in direzione Ospedale, svoltare a destra alla seconda rotatoria e proseguire sulla ex SS219 in direzione Ancona fino alla rotatoria in località Osteria del Gatto, dove sarà possibile immettersi sulla SS318 verso Ancona. Il traffico proveniente da Perugia (SS318) e diretto a Gubbio/Fano dovrà uscire allo svincolo “Branca-Ospedale”, svoltare a sinistra alla prima rotatoria e proseguire per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di Branca/Ospedale.

(SS318) e dovrà uscire allo svincolo “Branca-Ospedale”, svoltare a sinistra alla prima rotatoria e proseguire per reimmettersi sulla SS219 allo svincolo di Branca/Ospedale. Il traffico proveniente da Ancona (SS318) e diretto a Gubbio/Fano o a Branca/Ospedale dovrà uscire allo svincolo “Gualdo/Roma” utilizzando la rampa in direzione Colbassano, svoltare a sinistra in direzione Osteria del Gatto, svoltare a destra in direzione Gubbio e proseguire sulla ex SS219 fino a Branca, dove sarà possibile immettersi sulla SS219 in direzione Gubbio/Fano.

Nella prima settimana, dal 6 al 15 luglio, sulla SS318 sarà ancora attiva l’uscita obbligatoria attualmente già presente allo svincolo “Fossato di Vico” per tutto il traffico proveniente da Ancona. I veicoli diretti a Gubbio/Fano o Branca/Ospedale dovranno pertanto proseguire sulla viabilità secondaria in direzione Gubbio lungo il percorso alternativo (ex SS219) senza reimmettersi sulla SS318 Perugia-Ancona.

Terminata questa fase sarà avviato il risanamento del tratto tra Torre Calzolari e Padule e, successivamente, analoghi interventi riguarderanno il tratto Padule-Gubbio.

