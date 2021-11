Lega Gubbio incontro pubblico degrado urbano sicurezza salute

Lega Gubbio, incontro pubblico su degrado urbano, sicurezza, salute e tutela commercio

Lotta al degrado urbano, sicurezza e tutela del commercio e della salute. E’ questo il tema dell’incontro tematico pubblico organizzato dalla segreteria della Lega per Salvini Premier di Gubbio mercoledì 24 novembre alle 18.30 nella Sala blu del Centro Servizi di Santo Spirito.

Fonte: Lega Gubbio

Interverranno: Stefano Pastorelli, presidente gruppo assembleare e capogruppo della Lega per Salvini Premier alla Regione Umbria; Paola Fioroni, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Regione Umbria; Manuela Puletti, consigliere regionale e Capo Dipartimento per la sicurezza della Lega per Salvini Premier Umbria; i consiglieri comunali della Lega Angelo Baldinelli, Michele Carini e Sabina Venturi e il coordinatore Lega per Salvini premier Gubbio Luca Ramacci.

La cittadinanza è invitata a partecipare, per parlare di un importante problema che riguarda la città. Si chiede ai partecipanti di presentarsi con qualche minuto di anticipo, rispetto all’orario indicato, al fine di consentire lo svolgimento rapido delle operazioni di controllo green pass, secondo la normativa anti-Covid vigente.