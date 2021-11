Giornata eliminazione violenza contro donne: tanti gli eventi a Gubbio

Si

Da Ufficio Stampa Comune di Gubbio

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne verrà celebrata a Gubbio per due giorni, con una serie di iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità e presentate questa mattina dall’assessora Simona Minelli, dal sindaco Filippo Stirati e dalla presidente della Commissione Lucia D’Acri.

Allo spettacolo di mercoledì sera, al termine del quale si terrà un incontro con attori e regista (info e prenotazioni 335.5171608), seguiranno, giovedì 25, una serie di iniziative e appuntamenti.

Si parte alle 10,30 a Palazzo Pretorio, con la presentazione, in conferenza stampa, del “Reddito di libertà”, a cura di Inps e assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità.

Si prosegue il pomeriggio alle 15, con un incontro online promosso da Usl Umbria 1 dal titolo “Non sei sola” (evento live al link https://www.facebook.com/uslumbria1), mentre alle 16, ai giardini pubblici di Piazza 40 Martiri, verrà inaugurata la panchina rossa firmata dall’artista eugubino Alessandro Campanella, un’iniziativa promossa dall’associazione “La Volata” e da “Gli stati generali delle donne”.

“La panchina che inaugureremo mercoledì – ha spiegato in conferenza stampa l’assessora Minelli – vuole lanciare un monito contro ogni tipo di violenza sulle donne, segnalando l’urgenza del raggiungimento della parità di genere. E’ un modo per alimentare il processo di consapevolezza in una società in cui ancora troppe donne sono vittime di discriminazioni o soprusi”.