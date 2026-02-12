Sorgente Scirca valorizzata dalla visita del Prefetto Francesco Zito

Il Prefetto incontra le istituzioni locali durante la tappa a Sigillo

Il Prefetto Francesco Zito ha raggiunto questa mattina il Comune di Sigillo, accompagnato dal Viceprefetto Francesca Saladino, per una serie di incontri istituzionali dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, naturale e civico del territorio. Ad accoglierlo il sindaco Giampiero Fugnanesi, insieme a consiglieri, assessori e ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, in un clima di collaborazione che ha scandito l’intera visita.

Patrimonio artistico e identità culturale

La prima tappa ha riguardato la chiesa di Sant’Agostino, dove il Prefetto ha potuto osservare da vicino gli affreschi di Ippolito Borghese, artista sigillese noto per la sua cifra stilistica sospesa tra manierismo e suggestioni caravaggesche. La visita è poi proseguita nelle chiese di Sant’Anna e Santa Maria Assunta, custodi delle opere di Matteo da Guado, pittore gualdese attivo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, la cui produzione rappresenta un tassello fondamentale della storia artistica dell’Appennino umbro-marchigiano.

Il Museo dei Fossili e il valore scientifico del territorio

Successivamente il Prefetto ha raggiunto il Museo dei Fossili, situato nel Centro direzionale del Parco del Monte Cucco. La struttura raccoglie reperti di grande interesse paleontologico e propone ricostruzioni virtuali che illustrano l’evoluzione geologica dell’area. Un luogo che unisce divulgazione scientifica e tutela ambientale, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità e territorio.

La Sorgente Scirca e la tutela delle risorse naturali

Uno dei momenti centrali della visita è stato il sopralluogo alla sorgente Scirca, tra le più importanti del sistema carsico del Monte Cucco e ancora oggi fondamentale per l’approvvigionamento idrico di Perugia, Sigillo e Costacciaro. Il Prefetto ha sottolineato l’impegno del personale della Protezione civile e di Umbra Acque S.p.A., che operano per preservare un patrimonio naturale di origine romana, garantendo continuità di servizio e sicurezza delle infrastrutture sotterranee.

Sicurezza territoriale e presidio delle comunità

La giornata si è conclusa con la visita alla Stazione dei Carabinieri di Sigillo, occasione per ribadire il valore della cooperazione tra le Forze di Polizia e l’importanza della loro presenza nei territori a bassa densità abitativa. Il Prefetto ha evidenziato come la qualità dei servizi pubblici e la costante attenzione alla sicurezza rappresentino strumenti essenziali per sostenere il senso di appartenenza e contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Il Prefetto Zito ha espresso apprezzamento per il lavoro congiunto delle istituzioni locali, sottolineando come la cura del patrimonio storico, ambientale e civico sia un elemento decisivo per la vitalità delle comunità montane e per la loro capacità di guardare al futuro con solidità.