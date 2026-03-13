Il teatro Lyrick accende la solidarietà

Presentata la nuova edizione di “questi sorrisi sono uno spettacolo”

È stata presentata questa mattina, venerdì 13 marzo, presso l’Oratorio del Crocifisso di Foligno, la nuova edizione di “Questi sorrisi sono uno spettacolo”, il varietà benefico promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Sorrisi all’Orizzonte, in programma domenica 22 marzo 2026 al Teatro Lyrick di Assisi.

All’incontro con la stampa sono intervenuti Paolo Cocchioni, presidente dell’associazione, Aldo Amoni, vicepresidente, e Simone Bellucci, segretario e coordinatore dello spettacolo. Presenti anche i rappresentanti di alcune delle realtà che beneficeranno del ricavato dell’evento.

La serata del Lyrick unirà musica, comicità e solidarietà, dando spazio anche alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio a sostegno delle persone più fragili.

Durante la conferenza stampa Paolo Cocchioni e Aldo Amoni hanno ribadito lo spirito che anima Sorrisi all’Orizzonte, realtà nata dall’iniziativa di imprenditori umbri che hanno scelto di mettere tempo, energie e risorse al servizio della comunità.

«Organizzare uno spettacolo di questo livello richiede sacrifici e un grande lavoro – hanno spiegato – ma lo facciamo con entusiasmo perché crediamo nel valore della solidarietà e nella possibilità di sostenere concretamente realtà importanti del territorio. L’auspicio è quello di vedere il Teatro Lyrick tutto esaurito, trasformando una serata di intrattenimento in un grande gesto collettivo di generosità».

A sottolineare la filosofia dell’associazione è stato anche Simone Bellucci, ricordando come Sorrisi all’Orizzonte riunisca 40 imprenditori umbri.

«I soci si autotassano e questo già basterebbe per fare beneficenza – ha spiegato – ma organizzare ogni anno un evento così importante significa anche dare visibilità alle associazioni e far conoscere al grande pubblico il loro lavoro, oltre a offrire alla comunità uno spettacolo di qualità».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti delle realtà che riceveranno il sostegno economico dell’iniziativa: Paola Carnevali Valentini per la cooperativa agricola sociale La Semente, Angela Boccali per il Serafico di Assisi, Sandro Acciarini per Penso Positivo by Tommaso e Claudia Santocchia, presidente della cooperativa sociale EllelLE.

Il contributo sarà destinato anche ad AIRC – Comitato Umbria e al centro antiviolenza Libera…mente Donna.

A portare il sostegno del territorio è intervenuto anche Marco Pelliccioni, past president del Lions Club Foligno, che supporta l’iniziativa.

Lo spettacolo del 22 marzo proporrà un vero varietà, con ospiti di rilievo: ad aprire la serata sarà la cantante Ilaria Della Bidia, artista di respiro internazionale spesso al fianco di Andrea Bocelli, seguita dalla comicità di Dario Ballantini.

La parte musicale vedrà la partecipazione di Diego Trivellini, Elis Italian Violinist, Marco Bracci, Michele Tramamunno e Diego Ruvidotti con la compagnia Sogni della Fenice.

La direzione artistica è firmata da Leonardo Zampolini, mentre la regia video dello spettacolo sarà curata da Strani Rumori. La parte musicale porta la firma del maestro Alessandro Deledda, con il coordinamento organizzativo affidato a Simone Bellucci.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Manuela Marinangeli.

I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma Ticket Italia,

https://ticketitalia.com/questi-sorrisi-sono-uno-spettacolo-teatro-lyrick-assisi-22-marzo-2026

Mentre tutte le informazioni sull’associazione e sulle attività promosse sono consultabili sul sito www.sorrisiallorizzonte.it.