A Gualdo Tadino continua la favola di Valdrighi

E’ Stefano Valdrighi il vincitore della 14esima edizione della Granfondo San Pellegrino, la gara di Gualdo Tadino (PG) che ha portato avanti il cammino dei circuiti Umbria Marathon e Rampitek. La prova, allestita su 45,8 km per un dislivello complessivo di 1.465 metri, si aggiunge alle tante altre vinte quest’anno dal portacolori del Bottecchia Factory Team, vero protagonista della stagione.

Valdrighi ha dominato la gara dall’alto della sua splendida condizione di forma, chiudendo in 1h54’14” con 2’52” su Luca Accordi (Zerozero Team), terzo Mattia Toccafondi (DMT Racing Team by Marconi) a 2’58”. Quarta piazza per Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy)n a 5’20”, quinta per il compagno di colori del vincitore Davide Masi a 5’36”.

Va a Daniela Stefanelli la gara femminile. La biker del Team Cingolani si è aggiudicata la prova in 2h32’20” con 5’07” su Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike Team) e 13’03” su Oriana Goretti (Asd Mbm).

Nel percorso classico di 30,5 km per 877 metri primo Giacomo Lazzari (Martani Tuderbike) in 1h25’21” precedendo Nico Palazzi (Laris Bike) di 8” e Michele Lazzeroni (Vam Cycling Team) di 1’46”. Prima donna Chiara Crispini (Mtb Spoleto) in 1h53’31”, davanti a Gloria Gazzotti (Motoracing Asd) a 3’44” e a Maila Castiglione (Triono Racing Sc Centrobici) a 8’49”.

La gara, intitolata alla memoria di Antonio Fabi, è stata organizzata dal Gs Avis Gualdo Tadino che ringrazia il Comune e tutti gli enti che hanno dato il contributo per la sua perfetta riuscita. La corsa tornerà il prossimo anno con ancora più stimoli per far bene, per quella che è ormai una classica del calendario tricolore.