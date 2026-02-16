Balestrieri rinnovano guida societaria e consolidano futuro

Nuovo direttivo confermato nella città di Gubbio per il triennio

La Società Balestrieri di Gubbio ha ufficializzato il nuovo consiglio direttivo, insediato dopo le elezioni svoltesi domenica 1 febbraio 2026. Il rinnovo delle cariche segna l’avvio di un triennio che unisce continuità e nuove energie, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’identità del sodalizio e la sua presenza nelle attività cittadine.

Conferme ai vertici e nuovo assetto operativo

Alla prima riunione utile, il consiglio neoeletto ha confermato all’unanimità Marcello Cerbella alla presidenza, riconoscendone la guida solida e la capacità di coordinare un gruppo eterogeneo. Per acclamazione è stato inoltre rinnovato l’incarico di Maestro d’Arme a Rodolfo Radicchi, figura centrale nella preparazione tecnica e nella custodia delle tradizioni legate al tiro con la balestra.

Il nuovo organigramma societario, frutto di un equilibrio tra esperienza e nuovi ingressi, definisce ruoli operativi chiari: Cristiano Orlandi e Andrea Rueca assumono la vicepresidenza, mentre Gaetano Menichetti viene confermato segretario. La struttura tecnica si completa con Carlo Venanzi come Vice Maestro d’Arme e con la doppia responsabilità del balipedio affidata a Daniele Cerbella e Alessandro Mancini, incarichi cruciali per la gestione degli spazi di allenamento.

Nuove responsabilità e rafforzamento delle attività interne

Il consiglio ha inoltre assegnato compiti specifici per sostenere le attività sociali e comunicative: Matteo Sampaolesi coordinerà la raccolta fondi, mentre Simone Vagnarelli curerà i rapporti con la stampa e la comunicazione digitale, un settore sempre più strategico per valorizzare eventi e iniziative.

Parallelamente, sono stati nominati i membri dell’Organo di Controllo: Emanuele Bartolini, Alessandro Fiorucci e Nicolò Minelli, chiamati a garantire trasparenza e correttezza nella gestione amministrativa.

Un ringraziamento alla comunità e uno sguardo al futuro

Il presidente e l’intero direttivo hanno espresso un sentito ringraziamento ai Balestrieri per la fiducia accordata e ai consiglieri uscenti per il contributo offerto nel precedente triennio. La nuova squadra si prepara ora a guidare la Società verso un percorso di crescita, consolidando la tradizione eugubina e rafforzando il legame con la comunità.