Zanzare Gualdo Tadino, ordinanza con misure preventive 2026

Dal Comune indicazioni ai cittadini per il periodo marzo‑novembre
Il Comune di Gualdo Tadino ha diffuso le misure preventive da adottare contro la proliferazione delle zanzare, come richiesto dall’Azienda USL Umbria 1. L’ordinanza n. 13 stabilisce una serie di obblighi validi dal 1 marzo al 30 novembre 2026, rivolti a cittadini, amministratori di condominio, attività economiche, strutture ricettive e gestori di aree produttive. L’obiettivo è ridurre i focolai larvali e prevenire situazioni di rischio sanitario legate alla presenza degli insetti.
Obblighi per cittadini, attività e strutture ricettive
L’ordinanza impone a residenti, amministratori condominiali, gestori di aree commerciali e produttive, camping, agriturismi e attività di ristorazione all’aperto una serie di comportamenti essenziali:
- evitare l’abbandono di contenitori che possano raccogliere acqua piovana, come secchi, bidoni, vasche o barattoli, anche su terrazzi e balconi;
- eliminare ristagni d’acqua in orti, giardini e cantieri, svuotando regolarmente annaffiatoi, sottovasi e recipienti in uso;
- prosciugare piscine e fontane non attive o, in alternativa, trattarle con larvicidi o introdurre pesci larvivori;
- svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli di copertura delle piscine;
- trattare tombini, griglie e pozzetti con prodotti specifici contro le larve, conservando la documentazione dei trattamenti effettuati.
Obblighi per gli amministratori di condominio
Entro il 30 marzo 2026, gli amministratori dovranno comunicare al Servizio Controllo Organismi Infestanti dell’USL Umbria 1 l’elenco dei condomìni gestiti, indicando quelli per cui è stato necessario attivare un programma di trattamenti larvicidi, la ditta incaricata e il prodotto utilizzato. I trattamenti possono essere eseguiti anche autonomamente.
Misure per depositi di pneumatici
I gestori di depositi di pneumatici, anche temporanei, e i detentori di gomme usate devono:
- effettuare trattamenti larvicidi ogni 15 giorni quando non sia possibile coprire adeguatamente gli pneumatici;
- comunicare almeno 48 ore prima l’intervento al Servizio Controllo Organismi Infestanti, indicando data e sostanza utilizzata.
Obblighi per attività di rottamazione e stoccaggio rifiuti
Le attività che gestiscono materiali di recupero o rifiuti devono:
- adottare misure per evitare la formazione di ristagni d’acqua nei materiali stoccati;
- effettuare trattamenti larvicidi quindicinali sui materiali all’aperto non altrimenti gestibili.
Indicazioni per allevamenti equini e avicoli
Chi gestisce allevamenti di cavalli o avicoli deve:
- svuotare ogni 2‑3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoi;
- trattare pozzetti, scarichi pluviali, tombini, scoline e fossi irrigui con prodotti larvicidi, tramite ditte specializzate o in autonomia.
Sanzioni e contatti utili
La mancata osservanza delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Gualdo Tadino ai numeri 075/9150275 e 075/9150289.
L’ordinanza rappresenta uno strumento di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione delle zanzare e tutelare la salute pubblica durante i mesi più critici dell’anno.
