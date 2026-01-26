Basket Gubbio travolge Bastia e vola terza in classifica ora

Alla Polivalente di Gubbio dominio netto nello scontro dirett

L’EMI Basket Gubbio firma una vittoria pesante nello scontro diretto e, davanti al pubblico della Polivalente ancora imbattuta, supera la Virtus Bastia con un netto 88-69 che vale il terzo posto solitario in classifica. Una gara costruita con pazienza, letture lucide e una crescita costante lungo i quaranta minuti, che conferma il momento positivo del gruppo guidato da Lorenzo Cecchini.

Avvio contratto e primo allungo ospite

L’inizio è segnato da tensione ed equilibrio. Bastia prova a dettare subito i ritmi, trovando soluzioni efficaci con Ambrosino e Bonucci, protagonisti di un avvio concreto che consente agli ospiti di chiudere il primo quarto avanti 18-14. Gubbio resta però agganciata, affidandosi alla leadership del capitano Di Simone e alla precisione perimetrale di Mulazzani, senza perdere ordine né fiducia.

La svolta nel secondo periodo

Nel secondo quarto cambia l’inerzia. L’attacco eugubino trova continuità, la difesa alza l’intensità e sotto i tabelloni emerge una superiorità fisica che produce seconde opportunità decisive. In questo contesto si inserisce il debutto di Stroppa, classe 2008, che si presenta con due triple di grande personalità, accendendo l’entusiasmo della Polivalente. Bastia fatica a trovare soluzioni e si ferma a 11 punti nel periodo, mentre una tripla di Carter chiude il parziale sul 39-29 all’intervallo.

Mulazzani guida l’allungo decisivo

Al rientro sul parquet Gubbio consolida il vantaggio. Mulazzani sale di livello e firma canestri di qualità, allargando il divario e dando continuità alla manovra offensiva. I ritmi aumentano, il campo si apre e i biancoblù trovano buone transizioni in contropiede, pur con Bastia che prova a restare in partita. Il terzo quarto si chiude sul 61-47, con la gara saldamente nelle mani dei padroni di casa.

Finale di squadra e sigillo sulla sirena

Nell’ultimo periodo Bonucci è l’ultimo a tentare la rimonta per gli ospiti, ma Gubbio risponde coralmente. Energia, rotazioni efficaci e una prestazione balistica di alto livello permettono ai biancoblù di controllare il finale, segnando 27 punti nel quarto conclusivo. La tripla sulla sirena di Flamini mette il punto esclamativo su una serata di grande sostanza e certifica l’88-69 finale.

Il successo consente all’EMI Basket Gubbio di scavalcare proprio Bastia e di salire al terzo posto solitario, confermando la crescita del gruppo e la solidità del percorso. Il prossimo impegno è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 18.00, sul parquet di Assisi contro la Virtus Assisi, in una fase di stagione che si annuncia decisiva per consolidare le posizioni di vertice.